موقف رسمي حاسم من الزمالك تجاه أزمة مباراة سوار
كشف نادي الزمالك عن موقفه النهائي والحاسم بشأن أزمة مواجهة فريق سوار الغيني، في الكونفدرالية الأفريقية، إذ لم يصل الفريق إلى القاهرة حتى الآن، رغم أن المباراة ستقام، مساء اليوم الأحد.
وتأخرت البعثة في الوصول للقاهرة بسبب وجود أزمة في الطيران؛ ما دفع الفريق الغيني لطلب تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الزمالك بشكل قاطع.
وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: "موعد سفر الزمالك إلى السعودية تحدد يوم الإثنين، وهذا موعد لن يتغير ومن المستحيل أن يتم تأجيل مباراة سوار الغيني في الكونفدرالية، موقفنا ثاتب، والكاف هو المنوط به الرد على هذه الأمور وفكرة تأجيل مباراة قبل موعدها بـ24 ساعة أمر غير قابل للنقاش".
وأضاف: "إذا كانت في ظروف عادية، كان من الممكن أن نوافق على التأجيل، لكننا مرتبطون بمباراة كأس مصر والسفر إلى السعودية".
وتابع: "سنرى موقفنا من الذهاب إلى الملعب في حال عدم وصول سوار، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ولو أن اللائحة تنص على ذهابنا للملعب سنذهب بكل تأكيد".
يُذكر أن الزمالك تأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما ودَّع فريق سوار الغيني المسابقة من هذا الدور.
وضمِن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط.