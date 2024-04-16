دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الهلال الهامة
تلقى النادي الأهلي السعودي دفعة قوية قبيل مواجهة الهلال في قمة الجولة 28 من دوري روشن.
ويستضيف الأهلي نظيره الهلال يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة" في الجولة 28 من الدوري السعودي.
وفي التدريب الأخير عاد كل من روبرتو فيرمينو وألان سانت ماكسيمان وانخرطا مع زملائهما في التدريبات قبيل مواجهة الهلال.
فيرمينو وماكسيمان قد غابا عن تدريبات الأهلي أمس الأول، بعدما حصلا على إذن من الجهاز الفني، لكن الثنائي شارك في تدريبات، أمس الإثنين.
كما اكتملت جاهزية محمد المجحد، بعدما شارك في التدريبات بشكل طبيعي وبات مؤهلًا للعودة إلى التشكيل الأساسي في مباراة الهلال.
وكان المجحد تعرض لإصابة في الركبة غاب على إثرها عن الفريق، قبل أن يعود أواخر مارس الماضي.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد نفت في وقت سابق تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الجولة 28 من دوري روشن السعودي.
ويحتل فريق الهلال السعودي المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 77 نقطة بعد أن خاض 27 مباراة حتى الآن.
أما فريق الأهلي السعودي فيحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة بعد أن خاض 27 مباراة حتى الآن.