رونالدو: انضمامي لدوري روشن فتح الباب لاستقطاب نجوم عالميين.. ولا أستبعد امتلاك نادٍ سعودي

وانضم رونالدو (38 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويا (213.5 مليون دولار).

كما أعلن نادي الاتحاد حصوله على توقيع كريم بنزيما قائد ريال مدريد السابق بعقد يمتد حتى 2026.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت أعلم أن الذهاب إلى السعودية يعني فتح الصندوق، لم أكن مخطئًا".

وأضاف: " كنت أعلم أن بنزيما قادم إلى السعودية ومن أجل ذلك قلت أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 5 دوريات في المستقبل .. وسيأتي المزيد من اللاعبين".

وكانت صحيفة "أس" قد أفادت في وقت سابق بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد تواصل مع زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو وسأله عن الدوري السعودي.

وتزامل رونالدو وبنزيما لـ9 مواسم في ريال مدريد حققا خلالها كل الألقاب الجماعية المقبلة بينها 4 بدوري أبطال أوروبا من ضمنها 3 متتالية.

وكان رد كريستيانو بأن أقنع بنزيما بفوائد الذهاب إلى الكرة السعودية.