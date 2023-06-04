"رونالدو شوي فاشل".. طفل سعودي يُحرج مسلي آل معمر بسبب ميسي وكريستيانو (فيديو)

وانضم رونالدو (38 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويا (213.5 مليون دولار).

وسجل رونالدو مع النصر 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري.

وتسبب وصول رونالدو للدوري السعودي في إحداث تأثير كبير على نجوم آخرين، مثل ليونيل ميسي، كريم بنزيما، سيرجيو بوسكيتس.

ووفقا لصحيفة "أس" فإن النصر منح رونالدو سلطة تقديم المشورة والتعليق على التعزيزات التي ستصل إلى النادي في الأشهر المقبلة.

ويريد قادة النصر إحاطة رونالدو باللاعبين الذين يريدهم، وبالتالي سيكون رأي البرتغالي حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالصفقات.