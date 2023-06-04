"رونالدو شوي فاشل".. طفل سعودي يُحرج مسلي آل معمر بسبب ميسي وكريستيانو (فيديو)
وضع طفل سعودي، مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في موقف محرج، بسبب سؤال عن ميسي وكريستيانو رونالدو.
وتداول مغرّدون فيديو لمسلّي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، وهو يتحدى طفلا صغيرا، طالبه الأخير بالتعاقد مع ليونيل ميسي.
وقال الطفل في الفيديو المتداول: "بدنا ميسي تقدر تجيبه؟"، ليرد مسلّي آل معمر: "عندك رونالدو".
ورد الطفل قائلا: "والله رونالدو الوقت هذا شوي فاشل"، ليضع مسلّي آل معمر في موقف محرج ويعترض عليه ويتركه.
وانضم رونالدو (38 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويا (213.5 مليون دولار).
وسجل رونالدو مع النصر 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري.
وتسبب وصول رونالدو للدوري السعودي في إحداث تأثير كبير على نجوم آخرين، مثل ليونيل ميسي، كريم بنزيما، سيرجيو بوسكيتس.
ووفقا لصحيفة "أس" فإن النصر منح رونالدو سلطة تقديم المشورة والتعليق على التعزيزات التي ستصل إلى النادي في الأشهر المقبلة.
ويريد قادة النصر إحاطة رونالدو باللاعبين الذين يريدهم، وبالتالي سيكون رأي البرتغالي حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالصفقات.