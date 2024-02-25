سبب فني وراء تألق فيرمينو مجددًا

فاز الأهلي بأربعة أهداف دون رد على نظيره الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة شهدت تألقًا كبيرًا للبرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي سجل ثنائية قلب بها النتيجة قبل أن يقتل المباراة بصناعة هدف آخر ليصل إلى مساهمته الخامسة في ظرف 3 مباريات فقط.

صدمة بداية الموسم

في مطلع الموسم الجاري وخلال أول مباراة رسمية له في صفوف الأهلي قدم فيرمينو مستويات مذهلة أمام الحزم وسجل ثلاثة أهداف في افتتاح مواجهات "الراقي" في الدوري السعودي، بعد أيام قليلة من تسجيله ثنائية في ودية أمام الشمال.

تلك البداية منحت جماهير الأهلي أملًا قويًّا أن فيرمينو قد جاء للدوري السعودي ليخطف لمعان كريستيانو رونالدو، ويقدم للأهلي ما لم يقدمه كل المهاجمين في المواسم السابقة.

لكن كانت الصدمة كبيرة للغاية عندما تراجع مستوى فيرمينو في اللقاءات التالية، حيث غاب عن التهديف تمامًا حتى مطلع شهر فبراير الجاري، عندما عاد عن طريق هدف في مباراة ودية أمام النصر الإماراتي.