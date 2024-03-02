"ماك" أفضل كمبيوتر للذكاء الاصطناعي.. ماذا تخطط أبل؟

تعكس استثمارات أبل الإستراتيجية في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جهودها لضمان استخدامه بطريقة أخلاقية ومسؤولة، رؤية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الريادة التكنولوجية.

وتهدف الشركة إلى إعادة تعريف التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم، مما يعد بمستقبلا لا تكون فيه أجهزة أبل مجرد أدوات، بل رفقاء أذكياء للمستخدم في العصر الرقمي.

منذ العام الماضي، كان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، يقدم تلميحات حول مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدية للشركة، مثل القول إن الشركة تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي واعداً بالكثير من الابتكارات في المستقبل.

ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا أن نعرف ما الذي تخطط أبل لفعله بالضبط مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، خاصة وأن هذا الانتظار سينتهي في وقت لاحق من هذا العام وفقًا لما قاله كوك.

بارعة بشكل استثنائي