يكتب الرسائل.. الذكاء الاصطناعي يشق طريقه إلى الإيميل
يمكن لكتابة رسائل البريد الإلكتروني أن تكون مرهقة للبعض، ولكنها ضرورية لإعطاء الانطباع الصحيح.
وفي حين أن الكثير ن الاشخاص لا يمكنهم صياغة نصاً موجزاً ومدروس لغوياً يدل على احترافية ومهنية عالية، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تسهيل عملية كتابة الرسائل عبر البريد الإلكتروني.
وتوفر منصات البريد الإلكتروني مثل أوت لوك وجي ميل تقنية النص التنبؤي للمستخدمين خلال كتابة رسالة الكترونية ما.
وكخطوة إلى الأمام، بدأت المنصات بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفر العديد من الخصائص الإضافية التي تسهّل استخدام البريد الإلكتروني، ومنها التصحيح اللغوي وتذكيرات بإرفاق المستندات أو غيرها.
تحسين كتابة الرسائل الإلكترونية
وفيما يلي نراجع بعض أفضل الطرق التي يحسن بها الذكاء الاصطناعي إستراتيجيات البريد الإلكتروني الخاصة بك:
تنظيم قوائم البريد الإلكتروني: لعقود من الزمن، كانت هذه العملية الروتينية يدوية، وتعرّض المستخدمين أيضاً للأخطاء والتكرار.
لكن يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الكلمات التي تحتوي على أخطاء إملائية وعناوين البريد الإلكتروني غير الصحيحة وتحديث معلومات الاتصال بشكل مستمر لضمان نتائج أفضل.
تحسين عنوان الموضوع: من المهم أن تخلق ما يكفي من الاهتمام في عدد معين من الكلمات التي تجبر المستلم على فتح الرسالة، وذلك في خانة الـSubject. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحديد الرسالة ووصفها في غضون ثوانٍ.
إنشاء المزيد من محتوى البريد الإلكتروني: كما هو الحال مع الـSubject، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء خيارات ممتازة لنص المقدمة والعناوين والنص الأساسي. ما عليك سوى إدخال بعض التفاصيل، ودع الكتابة الكاملة للذكاء الاصطناعي.
وتجدر الإشارة إلى أنك ستظل بحاجة إلى مراجعة محتوى البريد الإلكتروني بحثًا عن الأخطاء أو المجالات التي تتطلب التحسين، إلا أن الذكاء الإصطناعي سيوفر لك الوقت وسيقدم لك أفكارًا ومفاهيم لم تكن لتمتلكها لولاه.
تسليم رسائل أكثر تخصيصًا: يستطيع الذكاء الاصطناعي التعامل مع التحليل والبحث اللازمين لرسائل أكثر تخصيصًا. على سبيل المثال، بإمكانه تحديد روحية رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها أحد ما لك، ثم إنشاء ردود بنبرة مشابهة. فمن خلال التواصل مع الأشخاص بالطريقة التي يفضلونها، ستحصل على استجابات أفضل.
تحسين استراتيجياتك: يجب أن تزودك منصة البريد الإلكتروني الخاصة بك بمقاييس مثل وتيرة التفاعل والفتح الرسائل ومعدل النقر.
لكن الذكاء الاصطناعي ينقل هذه البيانات إلى المستوى التالي من خلال تحديد التفضيلات ومساعدتك على استهداف الأشخاص المناسبين بشكل أكثر فعالية بالرسالة المناسبة وفي الوقت المناسب.
أداة Duet AI من غوغل
في السياق عينه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت شركة غوغل منذ أشهر رفيق جديد لجيميل، مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقادر على مساعدتك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتخصيصها، يدعى Duet AI الذي يساعد المستخدمين على إتمام المهام المختلفة، ويعزز ميزة الرد الذكي الحالية في جيميل من خلال السماح للمستخدمين بصياغة رسائل بريد إلكتروني أطول وأكثر تخصيصًا بنقرة واحدة.
فعلى كل من الويب والهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين الذين يقومون بتجربة Duet AI من الوصول إلى زر "ساعدني في الكتابة" الذي سيوفر لهم مجموعة متنوعة من الخيارات.
على سبيل المثال، يمكن لـ Duet AI الآن استخدام كلماتك الخاصة لصياغة رسالة بريد إلكتروني، حيث يمكنه فهم السياق من رسائل البريد الإلكتروني السابقة لإنشاء ردود ذات صلة بالمحادثة الحالية.
كما أن ميزة "ساعدني في الكتابة" تتيح لك تغيير روحية المحتوى الخاص بك وتلخيص الأقسام وإضافة نقاط وتفصيل النص أو تقصيره، وغيرها المزيد.