يكتب الرسائل.. الذكاء الاصطناعي يشق طريقه إلى الإيميل

وفيما يلي نراجع بعض أفضل الطرق التي يحسن بها الذكاء الاصطناعي إستراتيجيات البريد الإلكتروني الخاصة بك:

تنظيم قوائم البريد الإلكتروني: لعقود من الزمن، كانت هذه العملية الروتينية يدوية، وتعرّض المستخدمين أيضاً للأخطاء والتكرار.

لكن يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الكلمات التي تحتوي على أخطاء إملائية وعناوين البريد الإلكتروني غير الصحيحة وتحديث معلومات الاتصال بشكل مستمر لضمان نتائج أفضل.

تحسين عنوان الموضوع: من المهم أن تخلق ما يكفي من الاهتمام في عدد معين من الكلمات التي تجبر المستلم على فتح الرسالة، وذلك في خانة الـSubject. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحديد الرسالة ووصفها في غضون ثوانٍ.

إنشاء المزيد من محتوى البريد الإلكتروني: كما هو الحال مع الـSubject، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء خيارات ممتازة لنص المقدمة والعناوين والنص الأساسي. ما عليك سوى إدخال بعض التفاصيل، ودع الكتابة الكاملة للذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أنك ستظل بحاجة إلى مراجعة محتوى البريد الإلكتروني بحثًا عن الأخطاء أو المجالات التي تتطلب التحسين، إلا أن الذكاء الإصطناعي سيوفر لك الوقت وسيقدم لك أفكارًا ومفاهيم لم تكن لتمتلكها لولاه.