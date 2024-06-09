"فيرجين غالاكتيك" تنظم رحلة سياحية إلى حافة الفضاء

وقالت شركة السياحة الفضائية، إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أمريكا في نيو مكسيكو، أمس السبت.

وأضافت الشركة في بيان، أن المهمة تمثل الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة فيرجن من طراز في.إس.إس يونيتي الفضائية؛ إذ تنتج الشركة الآن مركبات فضاء من الجيل الرابع، التي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026.