"فيرجين غالاكتيك" تنجح في رابع رحلاتها إلى الفضاء

أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" الأمريكية الجمعة أنها أرسلت ثلاثة سياح إلى الفضاء في رحلة مدتها ساعة تقريبا، هي الرابعة لها خلال أربعة أشهر.

وكان المسافرون في مهمة "غالاكتيك 03" من بين أول من اشتروا تذاكرهم من الشركة التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون في 2004.

واستقل رجلا الأعمال كين باكستر، أميركي الجنسية، وتيموثي ناش، المولود في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المهندس البريطاني أدريان رينارد، مركبة الفضاء "في آي أس يونيتي"، برفقة رائدة الفضاء بيث موزس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولغلازيير: "يا له من يوم رائع لرواد الفضاء الثلاثة الجدد وفريق فيرجن غالاكتيك بأكمله".

وتُسيّر هذه الرحلات المميزة للغاية بمساعدة طائرة حاملة عملاقة، تنطلق من قاعدة سبايس بورت في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وبمجرد صعودها إلى الأعلى، تُلقي الحاملة بالمركبة، وهي طائرة صاروخية أشبه بطائرة خاصة كبيرة، ثم تشغّل محركها لتصل إلى ارتفاع 85 كيلومتراً، ما يوفر لركابها بضع دقائق في حالة انعدام الوزن.

وفي حزيران/يونيو، نقلت شركة "فيرجن غالاكتيك" طلائع عملائها إلى الفضاء، خلال رحلة نقلت خصوصاً ضباطاً رفيعي المستوى في القوات الجوية الإيطالية، وفي آب/أغسطس، أطلقت الشركة أولى مجموعات السياح إلى الفضاء، وكان من بينهم أمّ وابنتها فازتا بتذكرتيهما في سحب قرعة.