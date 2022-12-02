تقنية تبريد جديدة لعلاج أورام المخ السرطانية المستعصية

واكتشف الباحثون بعد إجراء التجارب على العينات المخبرية والفئران الحية، أن نمو الخلايا السرطانية البشرية ينخفض تدريجيُا مع انخفاض درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية، ويتوقف عند خفض درجة حرارة الورم إلى 25 درجة مئوية.

وأظهرت الدراسة أن "عملية تبريد الورم لا تؤثر على وظائف المخ في الفئران التي ظلت قادرة على التصرف والتحرك والأكل بشكل طبيعي".

وأشاروا إلى أنها "علامة واعدة على أن البشر الذين يتلقون العلاج القائم على هذه التقنية سيكونون قادرين على الاستمرار في حياتهم الطبيعية أثناء خضوعهم للعلاج".

وقال الباحثون: "أدى علاج التبريد إلى تلف وتوقف في نمو خلايا الورم، لكنه لم يؤد لأي تلف واضح في الخلايا المحيطة في المخ".

واعتبروا أن من شأن هذه التقنية أن تضاعف معدل النجاة من الأورام الدبقية مرتين على الأقل.