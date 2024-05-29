ستغير قواعد اللعبة.. شاشات رقمية قابلة للتشكيل عند لمسها

كشف باحثون في بريطانيا عن تقنية رائدة لشاشات اللمس القابلة للتشكيل، "DeformIO"، التي يمكن أن تحدث ثورة في التفاعلات الرقمية.

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك إكسبلور"، يمكن أن تتفاعل شاشة اللمس المبتكرة هذه استجابة لضغط الإصبع، لتصبح أكثر ليونة أو صلابة اعتمادًا على القوة التي يطبقها المستخدم.

ورغم أن "DeformIO" لا تزال في مرحلة النموذج الأولي، وقد يستغرق تحسينها للاستخدام التجاري عقدًا من الزمن، إلا أن مطوريها يرون أنها ستغير قواعد اللعبة في مجالات متنوعة، مثل التجارة والاتصالات والطب وحتى الألعاب.