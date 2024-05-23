مفاجأة آبل المثيرة.. شاشة هاتف قادرة على إصلاح نفسها

سجلت عملاق التكنولوجيا آبل براءة اختراع جديدة تتسم بالإثارة، وتتمثل في ابتكار شاشة هاتف من النوع القابل للطي قادرة على إصلاح نفسها ذاتيًا حال تعرضها للخدش أو الكسر.

وتعتمد براءة الاختراع الجديدة على وضع مادة "بوليمرية" على الأجزاء المعطوبة من الشاشة حيث تقوم بملء الفراغات فيها، واستعادة شكلها الأصلي تلقائيًا.

وتوضح براءة الاختراع أن إصلاح الشاشة يحدث من خلال طريقتين، الأولى وضع المادة التي تحفز الإصلاح الذاتي فوق الشاشة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في استخدام طبقة شفافة من مواد موصلة بحيث تستخدم الحرارة أو الكهرباء أو الضوء لاستثارة طبقة المادة البوليمرية ومن ثم تبدأ الأخيرة في إصلاح الأجزاء المعطوبة بمجرد توصيل الهاتف بالكهرباء من خلال وضعه في الشاحن.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن آبل تعتزم دخول سوق الشاشات القابلة للطي بقوة من خلال شراكة "آيفون" مع "سامسونغ ديسبلاي"، حيث من المنتظر بدء التداول التجاري لتلك النوعية الجديدة من الشاشات عبر هواتف "آيفون" أو "آيباد" خلال عامين.

وتسعى آبل إلى تصميم نموذج جديد من آيفون قابل للطي رأسيًا أشبه ما يكون بهواتف سامسونغ "جلاكسي فليب"، إلا أنّ صعوبات فائقة تواجه فريق مهندسي الشركة، الذي يشتغل على هذا المشروع تتمثل بحجم البطارية، ومكونات الشاشة الخاصة بآيفون على نحو يجعل الأمر معقدًا.