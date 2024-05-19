8 ميزات جديدة من غوغل ستغير طريقة استخدامك للهاتف

مرت شركة غوغل بعام حافل بالأحداث، حيث قامت بإطلاق العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي سيتم دمجها عبر تطبيقات وخدمات الشركة المتنوعة، بدءًا من البحث الذي ظل على حاله في الغالب لعقود من الزمن، وصولاً إلى أندرويد 15 وGemini.

وفيما يلي ملخص لكل الميزات الرئيسة التي ستغير طريقة استخدامك للهاتف.

ترقية Gemini

وعلى الرغم من إطلاق Gemini 1.5 Pro في فبراير، فقد تمت ترقيته ليوفر استجابات ذات جودة أفضل في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك الترجمة والاستدلال والبرمجة وغيرها.

وتقول غوغل إن الإصدار الأخير قد حقق تحسينات قوية على العديد من المعايير.

كما سيكون Gemini 1.5 Pro متاحًا للمستهلكين في Gemini Advanced. وهذا أمر مهم لأنه سيسمح للمستهلكين بالحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي في العمل، مثل تلخيص ملفات PDF التي يبلغ حجمها 1500 صفحة.

كذلك تم توسيع نموذج Gemini Nano، المصمم للتشغيل على الهواتف الذكية، ليشمل الصور والنص وفهم الصوت واللغة المنطوقة.

بحث غوغل

إذا قمت بالاشتراك في تجربة البحث التوليدية (SGE) عبر Search Labs، فأنت على دراية بميزة الذكاء الاصطناعي والتي تقوم بملء الجزء العلوي من نتائج البحث لمنح المستخدمين إجابات مختصرة على استعلامات البحث الخاصة بهم.