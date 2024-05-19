8 ميزات جديدة من غوغل ستغير طريقة استخدامك للهاتف
مرت شركة غوغل بعام حافل بالأحداث، حيث قامت بإطلاق العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي سيتم دمجها عبر تطبيقات وخدمات الشركة المتنوعة، بدءًا من البحث الذي ظل على حاله في الغالب لعقود من الزمن، وصولاً إلى أندرويد 15 وGemini.
وفيما يلي ملخص لكل الميزات الرئيسة التي ستغير طريقة استخدامك للهاتف.
ترقية Gemini
وعلى الرغم من إطلاق Gemini 1.5 Pro في فبراير، فقد تمت ترقيته ليوفر استجابات ذات جودة أفضل في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك الترجمة والاستدلال والبرمجة وغيرها.
وتقول غوغل إن الإصدار الأخير قد حقق تحسينات قوية على العديد من المعايير.
كما سيكون Gemini 1.5 Pro متاحًا للمستهلكين في Gemini Advanced. وهذا أمر مهم لأنه سيسمح للمستهلكين بالحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي في العمل، مثل تلخيص ملفات PDF التي يبلغ حجمها 1500 صفحة.
كذلك تم توسيع نموذج Gemini Nano، المصمم للتشغيل على الهواتف الذكية، ليشمل الصور والنص وفهم الصوت واللغة المنطوقة.
بحث غوغل
إذا قمت بالاشتراك في تجربة البحث التوليدية (SGE) عبر Search Labs، فأنت على دراية بميزة الذكاء الاصطناعي والتي تقوم بملء الجزء العلوي من نتائج البحث لمنح المستخدمين إجابات مختصرة على استعلامات البحث الخاصة بهم.
والآن، لن يقتصر استخدام هذه الميزة على Search Labs، حيث سيتم إتاحتها للجميع بفضل نموذج Gemini الجديد المخصص لبحث غوغل، الذي يوفر تجربة إيجابية للمستخدمين، ولا يظهر إلا عندما يكون من الممكن إضافته إلى نتائج البحث.
كذلك، هناك تغيير مهم آخر قادم إلى محرك البحث وهو ما يعرف بالنتائج المنظمة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عناوين فريدة لتناسب احتياجات البحث الخاصة بالمستخدم بشكل أفضل.
وسيبدأ البحث المنظم بواسطة الذكاء الاصطناعي في طرح عمليات البحث باللغة الإنجليزية بدءًا من الطعام والوصفات، ثم الأفلام والموسيقى والكتب والفنادق والتسوق والمزيد.
كذلك ستطرح غوغل أيضًا ميزات بحث جديدة مثل استخدام الفيديو للبحث، والارتقاء بعمليات البحث المرئية إلى المستوى التالي. وستتوفر هذه الميزة قريبًا باللغة الإنجليزية.
مولد تحويل النص إلى فيديو
غوغل ليست جديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو، فقد شاركت ورقة بحثية حول نموذج Lumiere الخاص بها في يناير. والآن، تكشف الشركة عن الطراز الأكثر قدرة حتى الآن الذي يحمل اسم Veo، والقادر على إنتاج فيديو عالي الجودة بدقة 1080 بكسل مدته تتجاوز الدقيقة.
مولد تحويل النص
كما كشفت غوغل عن الجيل التالي من مولد تحويل النص إلى صورة Imagen 3 الذي ينتج صورًا بأعلى جودة حتى الآن، مع مزيد من التفاصيل لتبدو صورا أكثر واقعية.
ومثل Veo، قام Imagen 3 بتحسين قدرات اللغة الطبيعية لفهم متطلبات المستخدم والهدف من وراءها بشكل أفضل. ويمكن لهذا النموذج أن يعالج أحد أكبر التحديات التي تواجه مولدات الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي النصوص، حيث تقول غوغل إن Imagen 3 هو الأفضل.
تحديثات SynthID
في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي نعيشه الآن، نرى الشركات تركز على تعدد نماذج الذكاء الاصطناعي. ولجعل أدوات وضع العلامات الخاصة بالذكاء الاصطناعي مناسبة وفقًا لذلك، تعمل غوغل الآن على توسيع SynthID، وهي تقنية تضع علامات مائية على الصور ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتسهيل عمليات كشف التزييف.
بحث عن الصور
إذا كنت قد أمضيت ما بدا وكأنه ساعات في التمرير للعثور على الصورة التي تبحث عنها في مكتبة الصور على هاتفك، فقد كشفت غوغل عن حل الذكاء الاصطناعي لمشكلتك. فباستخدام Gemini، يمكن للمستخدمين استخدام مطالبات المحادثة في صور غوغل للعثور على الصورة التي يبحثون عنها بسرعة.
ترقيات الذكاء الاصطناعي إلى أندرويد
قدمت غوغل ميزة Circle to Search، التي تتيح للمستخدمين إجراء بحث من خلال وضع دائرة حول الصور ومقاطع الفيديو والنصوص على شاشة هواتفهم.
وتقول غوغل إن الميزة ستعمل مع موضوعات تتراوح من الرياضيات إلى الفيزياء، وستكون في النهاية قادرة على معالجة المشكلات المعقدة مثل الصيغ الرمزية والرسوم البيانية والمزيد.
وسيتم أيضًا الاستفادة من إمكانات Gemini Nano متعددة الوسائط من خلال ميزة TalkBack على أندرويد؛ مما يوفر استجابات أكثر وصفية للمستخدمين الذين يعانون من انعدام أو ضعف الرؤية.
وأخيرًا، إذا التقطت عن طريق الخطأ مكالمة غير مرغوب فيها، فيمكن لـ Gemini Nano الاستماع إليها واكتشاف أنماط المحادثة المشبوهة وإعلامك إما بالرفض والمتابعة أو إنهاء المكالمة. ويمكن تفعيل هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام.
تحديثات غوغل Workspace
مع كل تحديثات Gemini، لا يمكن ترك Google Workspace بدون ترقية الذكاء الاصطناعي الخاصة به. لذلك سيحتوي Gmail للجوال الآن على ثلاث ميزات جديدة مفيدة هي التلخيص، والأسئلة والأجوبة والرد الذكي السياقي.
وتقوم ميزة التلخيص بما يوحي به اسمها تمامًا، فهي تلخص سلسلة رسائل البريد الإلكتروني. أما ميزة الأسئلة والأجوبة في Gmail فتتيح للمستخدمين الدردشة مع Gemini حول سياق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم داخل التطبيق على الهاتف.
أما الرد الذكي السياقي عبارة عن ميزة رد تلقائي أكثر ذكاءً تجمع الرد باستخدام سياقات رسائل البريد الإلكتروني ودردشة Gemini.
وأخيرًا، تحصل ميزة Help Me Write في Gmail وDocs على دعم للغتين الإسبانية والبرتغالية، وستتوفر على الكمبيوتر في الأسابيع المقبلة.