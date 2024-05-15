خلال مؤتمرها السنوي.. "غوغل" تكشف عن 7 خدمات جديدة

هيمن الذكاء الاصطناعي على مؤتمر غوغل السنوي للمطورين 2024 الذي أقيم، في 14 أيار، وكانت الكلمة الرئيسة تدور حول Gemini .

فبدءًا من الكشف عن مساعد الذكاء الاصطناعي المستقبلي المسمى "Project Astra" والذي يمكن تشغيله على الهاتف مرورًا بالنظارات الذكية، وصولًا إلى دمج "Gemini" في كل خدمة أو منتج تقريبًا تقدمه غوغل، كان الذكاء الاصطناعي بالتأكيد هو الموضوع المسيطر.

واليكم تحليل أهم 7 أشياء أعلنت عنها غوغل خلال كلمتها الرئيسة في مؤتمرها السنوي للمطورين 2024.

مشروع أسترا للحياة اليومية

اتضح أن غوغل لديها إجابة سريعة عن "GPT-4o من OpenAI وCoPilot" من مايكروسوفت، فمشروع أسترا الملقب بـ "وكيل الذكاء الاصطناعي" للحياة اليومية، هو في الأساس غوغل Lens ، لكنه قادر على الفهم والتفكير والاستجابة للفيديو والصوت المباشر.

وتم عرض أسترا على هاتف غوغل بيكسل في مقطع فيديو مسجل، حيث شوهد المستخدم وهو يتجول في أحد المكاتب، ويقدم بثًا مباشرًا للكاميرا الخلفية، ويطرح أسئلة على أسترا التي كانت تشاهد العناصر المرئية وتفهمها بينما كانت تجيب أيضًا على الأسئلة.