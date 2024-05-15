خلال مؤتمرها السنوي.. "غوغل" تكشف عن 7 خدمات جديدة
هيمن الذكاء الاصطناعي على مؤتمر غوغل السنوي للمطورين 2024 الذي أقيم، في 14 أيار، وكانت الكلمة الرئيسة تدور حول Gemini .
فبدءًا من الكشف عن مساعد الذكاء الاصطناعي المستقبلي المسمى "Project Astra" والذي يمكن تشغيله على الهاتف مرورًا بالنظارات الذكية، وصولًا إلى دمج "Gemini" في كل خدمة أو منتج تقريبًا تقدمه غوغل، كان الذكاء الاصطناعي بالتأكيد هو الموضوع المسيطر.
واليكم تحليل أهم 7 أشياء أعلنت عنها غوغل خلال كلمتها الرئيسة في مؤتمرها السنوي للمطورين 2024.
مشروع أسترا للحياة اليومية
اتضح أن غوغل لديها إجابة سريعة عن "GPT-4o من OpenAI وCoPilot" من مايكروسوفت، فمشروع أسترا الملقب بـ "وكيل الذكاء الاصطناعي" للحياة اليومية، هو في الأساس غوغل Lens ، لكنه قادر على الفهم والتفكير والاستجابة للفيديو والصوت المباشر.
وتم عرض أسترا على هاتف غوغل بيكسل في مقطع فيديو مسجل، حيث شوهد المستخدم وهو يتجول في أحد المكاتب، ويقدم بثًا مباشرًا للكاميرا الخلفية، ويطرح أسئلة على أسترا التي كانت تشاهد العناصر المرئية وتفهمها بينما كانت تجيب أيضًا على الأسئلة.
دمج الذكاء الاصطناعي في صور غوغل
هل أردت يومًا العثور بسرعة على صورة معينة التقطتها في وقت ما في الماضي البعيد؟ حسنًا، تعمل غوغل على تحويل هذه الرغبة إلى حقيقة من خلال تحديث رئيس لتطبيق صور غوغل الذي يندمج مع Gemini، وهذا يمنح التطبيق إمكانية الوصول إلى مكتبتك، ويتيح له البحث فيها، ويقدم لك النتيجة التي تبحث عنها بسهولة.
وأطلقت غوغل على هذه الميزة اسم "Ask Photos"، وستطرحها لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.
تطبيق "NotebookLM" للواجبات المدرسية
يعيش جميع الآباء عناء محاولة مساعدة الأطفال في واجباتهم المدرسية، ولكن غوغل جعلت هذه المهمة أسهل كثيرًا، وذلك بفضل الترقية إلى تطبيق تدوين الملاحظات "NotebookLM" الخاص بها، الذي أصبح، الآن، يتمتع بإمكانية الوصول إلى Gemini 1.5 Pro، لذلك سيكون، الآن، مدرسًا أفضل من أي وقت مضى، وسيكون هذا الأمر بالتأكيد أكثر فائدة من محاولة أحد الوالدين المحبطين لعب دور المعلم.
البحث في غوغل باستخدام مقطع فيديو
في عرض توضيحي غريب، عرضت غوغل خدمة بحث جديدة مثيرة للإعجاب، فيمكنك، الآن، تسجيل مقطع فيديو تطلب فيه ما تبحث عنه، وستحصل من بعدها على النتائج. وخلال التجربة، كان موظف غوغل يتساءل من خلال مقطع فيديو عن كيفية استخدام مشغل الأسطوانات، وقامت غوغل بتقديم إجابة نصية وقرأتها بصوت عالٍ عن كيفية القيام بذلك.
أداة إنشاء الفيديو Veo
أذهلتنا إبداعات أداة "Sora" لتحويل النص إلى فيديو من "OpenAI" خلال الأشهر القليلة الماضية، والآن تنضم غوغل إلى حفلة الفيديو التوليدية بأداتها الجديدة التي تسمى "Veo"، والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو مدتها دقيقة واحدة بجودة "Full HD" من خلال مطالبة بسيطة.
كذلك يمكنك من خلال "Veo" تحميل مقطع فيديو وتعديله ليتوافق مع طلبك. كذلك يمكنك طلب إضافة أقنعة أو تعديل أجزاء معينة من الفيديو بحسب رغبتك.
أندرويد يحصل على دعم "Gemini"
تمامًا مثل ميزة "Circle to Search" من غوغل، يتم، الآن، دمج "Gemini" في قلب نظام أندرويد لعرض وقراءة وفهم ما هو موجود على شاشة هاتفك.
وإلى جانب دمج "Gemini" على مستوى النظام، سيتم إطلاق "Gemini Nano" القادر على الاستماع إلى المكالمات وتنبيهك في الوقت الفعلي إذا كانت مكالمة غير مزيفة أو مرغوب فيها.
غوغل Workspace سيصبح أكثر ذكاءً
يحصل مستخدمو "Workspace" على عمليات تكامل "Gemini" والميزات المفيدة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير يوميًا. فداخل البريد، وبفضل اللوحة الجانبية الجديدة الموجودة على اليسار، يمكنك أن تطلب من "Gemini" تلخيص جميع المحادثات الأخيرة مع أحد زملائك. ثم يتم تلخيص النتيجة بنقاط تسلط الضوء على أهم الجوانب.
ويمكن أن يقدم لك "Gemini" في غوغل "Meet" أبرز الأحداث في الاجتماع أو ما قد يطلبه الأشخاص الآخرون في المكالمة، وبالتالي، لم تعد بحاجة إلى تدوين الملاحظات أثناء تلك المكالمة، الأمر الذي قد يكون مفيدًا إذا كانت طويلة.