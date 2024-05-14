غوغل وأبل تتعاونان لمحاربة تعقب موقعك

عندما قدمت شركة أبل "AirTags" لأول مرة، في العام 2021، سرعان ما وجدت جمهورًا بين المستخدمين الذين يقومون بتوصيل الأجهزة الصغيرة بمفاتيحهم أو أمتعتهم أو حتى سيارتهم.

مما سمح لهم استخدام شبكة أجهزة أبل العالمية، وإشارات البلوتوث الجماعية، لتحديد موقع الأشياء المفقودة بسرعة، مثل هواتفهم ومفاتيحهم وحتى الأمتعة التي لم تصل بعد رحلة سفر، لكن هذه الأجهزة استُخدمت أيضًا في ارتكاب الجرائم.

وقال بعض الضحايا إنه تم وضع علامة "AirTag" عليهم في حانة مزدحمة ليتم تعقبهم. ومنذ ذلك الحين، تعمل شركة أبل مع غوغل لدمج التنبيهات والتحذيرات في نظامي التشغيل "iOS" وأندرويد، للحد من سوء الاستخدام الإجرامي لهذه الأداة.

يذكر أن التنبيهات التي تحذّر، بشكل خاص، من تنقل "AirTag" مع المستخدم مدمجة بالفعل في أندرويد.