"أبل" تتيح ربط متتبعات "AirTag" مع جهاز "ماك" في التحديث الجديد

أتاحت شركة "أبل" للمستخدمين القدرة على تشغيل متتبعات "AirTags" باستخدام تطبيق "Find My" على أجهزة "ماك" الخاصة بهم، وذلك في أحدث إصدارات "بيتا" من "macOS Ventura 13.1".

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي أجهزة "ماك" فقط الحصول على الاتجاهات إلى "متتبعات AirTags" الخاصة بهم من خلال تطبيق "Find My".

ويعني ذلك أن أولئك الذين يريدون رنينًا مسموعًا لتحديد موقع AirTag الخاص بهم بسهولة أكبر يجب عليهم الانتقال إلى تطبيق Find My‌ على أيفون أو أيباد.