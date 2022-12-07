"أبل" تتيح ربط متتبعات "AirTag" مع جهاز "ماك" في التحديث الجديد
أتاحت شركة "أبل" للمستخدمين القدرة على تشغيل متتبعات "AirTags" باستخدام تطبيق "Find My" على أجهزة "ماك" الخاصة بهم، وذلك في أحدث إصدارات "بيتا" من "macOS Ventura 13.1".
وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي أجهزة "ماك" فقط الحصول على الاتجاهات إلى "متتبعات AirTags" الخاصة بهم من خلال تطبيق "Find My".
ويعني ذلك أن أولئك الذين يريدون رنينًا مسموعًا لتحديد موقع AirTag الخاص بهم بسهولة أكبر يجب عليهم الانتقال إلى تطبيق Find My على أيفون أو أيباد.
ويوفر التحديث الجديد الدعم لبنية تطبيقات "Home" المحدثة التي تعمل على تحسين أداء الأجهزة المنزلية الذكية وتطبيق Freeform الجديد، بحسب موقع "ماك رومرز" التقني.
من جهة أخرى، تواجه شركة "أبل" دعوى قضائية في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو من قبل امرأتين، تزعم إحداهما أن صديقها السابق استخدم "AirTag" لتتبعها دون موافقتها، وفقًا لتقرير "بلومبيرغ".
ومنذ إطلاقها في نيسان/أبريل 2021، أثار استخدام "AirTags" من أبل مخاوف بين الجهات المدافعة عن الخصوصية وسلطات إنفاذ القانون من إمكانية استخدام تلك الوحدات للتتبع غير القانوني.
وقامت شركة "أبل" باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحماية من التتبع غير المرغوب فيه، ولكن وفقًا للدعوى القضائية الجديدة ، فإن هذه الضمانات "غير كافية".