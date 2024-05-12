"Perplexity" محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينافس غوغل

يوفر محرك البحث "Perplexity" المدعوم بالذكاء الاصطناعي أسلوب محادثة متطورا يظهر المصادر، ما يجعله منافسًا شرسًا لغوغل.

ورغم أن منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة تغمر متاجر التطبيقات كل أسبوع، إلا أن أحد التطبيقات تمكن مؤخرًا من جذب انتباه الجمهور، بالإضافة إلى المستثمرين من شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل أمازون وإنفيديا، بسبب تعامله الفريد مع الذكاء الاصطناعي التحادثي.

"Perplexity AI" هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسعى جاهدًا لجعل المعرفة في متناول الجميع قدر الإمكان، ويقع في مكان ما بين روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومحركات البحث التقليدية، حيث يستجيب للاستفسارات المستندة إلى المستخدم بإجابات موجزة وذات صلة، ويقدم المزيد من الاستجابات والصور مقارنة بأدوات مثل "ChatGPT"، ويقلل الحاجة إلى الخوض في الروابط كما هو الحال مع غوغل.

ومع وجود المنصة منذ عام 2022، إلا أن محرك بحث الذكاء الاصطناعي هذا تصدر عناوين الأخبار أخيرًا بسبب تقييمه بمليار دولار.