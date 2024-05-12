"Perplexity" محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينافس غوغل
يوفر محرك البحث "Perplexity" المدعوم بالذكاء الاصطناعي أسلوب محادثة متطورا يظهر المصادر، ما يجعله منافسًا شرسًا لغوغل.
ورغم أن منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة تغمر متاجر التطبيقات كل أسبوع، إلا أن أحد التطبيقات تمكن مؤخرًا من جذب انتباه الجمهور، بالإضافة إلى المستثمرين من شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل أمازون وإنفيديا، بسبب تعامله الفريد مع الذكاء الاصطناعي التحادثي.
"Perplexity AI" هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسعى جاهدًا لجعل المعرفة في متناول الجميع قدر الإمكان، ويقع في مكان ما بين روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومحركات البحث التقليدية، حيث يستجيب للاستفسارات المستندة إلى المستخدم بإجابات موجزة وذات صلة، ويقدم المزيد من الاستجابات والصور مقارنة بأدوات مثل "ChatGPT"، ويقلل الحاجة إلى الخوض في الروابط كما هو الحال مع غوغل.
ومع وجود المنصة منذ عام 2022، إلا أن محرك بحث الذكاء الاصطناعي هذا تصدر عناوين الأخبار أخيرًا بسبب تقييمه بمليار دولار.
إجابات دقيقة وغنية
"Perplexity AI" هو محرك بحث للدردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، وينتج إجابات موجزة عن الاستفسارات التي يرسلها المستخدم.
وتستخدم هذه التقنية شهادات "LLM"، مثل "GPT-4" و"Claude" و"Mistral Large"، ونماذجها المخصصة لمعالجة اللغة الطبيعية، وتبحث في الويب في الوقت الفعلي لتزويد المستخدمين بإجابات محدثة.
وتم تأسيس التطبيق في عام 2022 من قبل موظفين سابقين في "Google" و"Open AI"، لجعل المعلومات التي تحتويها هذه النماذج في متناول الجمهور بشكل أكبر، مما يساعد على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعرفة نتيجة لذلك.
واختار الفريق اسم "Perplexity" لأنه يريد أن تساعد المنصة المستخدمين في الحصول على إجابات دقيقة وغنية بالمعلومات عن الأسئلة، حتى ولو كانت معقدة أو صعبة.
ومنذ إطلاقه، تطور التطبيق بشكل ملحوظ، ويمكن استخدامه حاليًا لأكثر من مجرد الرد على التساؤلات.
تنفيذ مجموعة واسعة من المهام
إن تركيز "Perplexity AI" على الدقة والعمق يجعله قادرًا على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، وفيما يلي بعض حالات الاستخدام الشائعة للمنصة:
الوصول إلى معلومات موجزة: يوفر نظام "Perplexity" للمستخدمين معلومات أكثر استهدافًا بكثير من تلك التي توفرها محركات البحث، مما يقلل الحاجة إلى الدوران في نتائج البحث، ويجعل من السهل عليهم حل الاستفسارات البسيطة بشكل أسرع.
إجراء بحث متعمق: على عكس المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة برامج الدردشة الآلية، يتضمن "Perplexity AI" روابط لمصادر، مما يجعله رفيقًا بحثيًا أكثر فائدة وموثوقية.
إنشاء التعليمات البرمجية وتحريرها: يستطيع "Perplexity" أيضًا إنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية وتقديم المساعدة في البرمجة، مما يجعله مفيدًا لمهندسي البرمجيات ومطوريها.
حل مسائل الرياضيات: يمكن استخدام محرك البحث لحل مسائل الرياضيات، ومع ذلك، فهو ليس قادرًا على حل المسائل المعقدة جدًا مثل روبوتات الدردشة كــ"ChatGPT".
تلخيص ملفات PDF: يمكن للمستخدمين استخدام "Perplexity AI" لتلخيص مستندات PFD الطويلة أو المعقدة.
ترجمة الملفات: يمكن للمستخدمين اللجوء إلى هذا التطبيق واستعماله كأداة لترجمة اللغات، سواء شفهيًا عبر الملفات الصوتية أو بشكل مكتوب عبر نص عادي أو مستندات مثل ملفات PDF.
تنظيم مكتبتك: بعد أن تقوم بتجميع بضعة سلاسل رسائل مع "Perplexity AI"، يمكنك تنظيم هذه المحادثات حسب المشروع أو الموضوع وحتى دعوة المساهمين للمشاركة.
هل يستحق الأمر أن ندفع ثمنه؟
"Perplexity AI" مجاني للاستخدام. ومع ذلك، لا يمكن الوصول إلى الكثير من ميزاته المتقدمة إلا إذا كنت تدفع 20 دولارًا شهريًا، أو 200 دولار سنويًا.
وإذا كنت مهتمًا باستخدام "Perplexity" للإجابة على الاستفسارات البسيطة وإجراء أبحاث مكتبية، فستكون خطته المجانية أكثر من قادرة على تلبية احتياجاتك، كما أنه يمنحك خمس عمليات بحث احترافية يوميًا، وهو أمر رائع إذا كنت ترغب بالغوص العميق في مجال الذكاء الاصطناعي من حين لآخر.
ومع ذلك، لا يتضمن الإصدار المجاني خيارات تحويل النص إلى صورة، أو الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات "API"، أو خيارات تحميل الملفات.
وإذا كنت تتطلع إلى ترجمة الملفات أو تلخيصها، أو تجربة نماذج لغة مختلفة، أو إنشاء صور وتعديلها، سيكون من المفيد الترقية إلى نسخته المدفوعة.