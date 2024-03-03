تحديث كبير جديد لـ"ويندوز 11" يستثمر الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة مايكروسوفت لتحديث رئيسي آخر لنظام التشغيل الخاص بها، مع أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستسمح لها بالبدء في تحقيق الدخل من ميزة Copilot لنظام التشغيل ويندوز 11 بسرعة أكبر.

وتستمر أداة التحكم بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت بإظهار المزيد من التقدم، إذ أن أحدث التطورات التي يتم طرحها عبر Windows Update عبارة عن مجموعة من التغييرات على Copilot في نظام التشغيل ويندوز 11، وهي الأداة المستندة إلى ChatGPT والتي تحصل على مفتاح مخصص خاص بها على لوحات المفاتيح لأجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز، والتي ستتم صناعتها هذا العام.

وأشارت مايكروسوفت أن برنامج Copilot لنظام التشغيل ويندوز، لا يزال قيد المعاينة وهو متاح فقط في أسواق محددة.

ميزات الذكاء الاصطناعي في التحديث

للسنة الثالثة على التوالي، أطلقت شركة مايكروسوفت مجموعة من تحديثات نظام التشغيل 11 Windows الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتتضمن هذه التحديثات مجموعة تعديلات لهذا العام، من بينها ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي أصبحت إلزامية الآن، ولكن أيضًا بعض التغييرات التي تشمل تكاملاً أفضل لهواتف أندرويد، فضلاً عن ترقيات في الوصول إلى الهاتف، وغيرها.