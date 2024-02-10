مايكروسوفت تختبر "ميزة مذهلة" في ويندوز 11
تجري شركة "مايكروسوفت" اختبارات على ميزة جديدة في "ويندوز 11"، تتيح للنظام محاكاة صوت المستخدم والحديث نيابةً عنه.
وبحسب النسخة التجريبية الأخيرة من نظام "ويندوز 11"، فإن "مايكروسوفت" أضافت ميزة تُسمى "تحدث لأجلي"، ضمن إعدادات إمكانيات الوصول في النظام، من أجل السماح للمستخدمين بتعليم نظام التشغيل كيفية التحدث بأصواتهم الشخصية.
وكشف الوصف المرفق بالميزة داخل الإعدادات، أن نظام "ويندوز 11" سيتيح إمكانية إنشاء صوت رمزي أو استخدام صوت المستخدم نفسه في الاجتماعات عبر الإنترنت أو المحادثات الشخصية.
وتعمل الميزة بآلية تحويل النص إلى كلام؛ ما يعني أن المستخدم سيكون قادرًا على كتابة أي نص لينطقه النظام بطريقة تحاكي الصوت الحقيقي له، وليس باستخدام صوت آلي عشوائي.
وسيكون بالإمكان الوصول إلى تلك الميزة على نحو سريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح بالضغط على زر ويندوز مع زري Ctrl وحرف T.
ولم تكشف "مايكروسوفت" عن تلك الميزة الجديدة بشكل رسمي، كما أنها لا تعمل حاليًا في الإصدارات التجريبية من نظام "ويندوز 11"، ومن المنتظر أن تكشف الشركة المزيد من التفاصيل بشأنها لاحقًا.
يذكر أن شركة "أبل" طرحت حديثًا ميزة مماثلة في أجهزتها تُعرف باسم "الصوت الشخصي"، وهي تتيح إمكانية "إنشاء صوت مركب" ليبدو كأنه الصوت الحقيقي للمستخدم للتواصل مع الآخرين عبر "فيس تايم" والمكالمات الهاتفية وتطبيقات الاتصالات المختلفة والمحادثات الشخصية بآلية تحويل النص إلى كلام.