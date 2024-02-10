مايكروسوفت تختبر "ميزة مذهلة" في ويندوز 11

تجري شركة "مايكروسوفت" اختبارات على ميزة جديدة في "ويندوز 11"، تتيح للنظام محاكاة صوت المستخدم والحديث نيابةً عنه.

وبحسب النسخة التجريبية الأخيرة من نظام "ويندوز 11"، فإن "مايكروسوفت" أضافت ميزة تُسمى "تحدث لأجلي"، ضمن إعدادات إمكانيات الوصول في النظام، من أجل السماح للمستخدمين بتعليم نظام التشغيل كيفية التحدث بأصواتهم الشخصية.

وكشف الوصف المرفق بالميزة داخل الإعدادات، أن نظام "ويندوز 11" سيتيح إمكانية إنشاء صوت رمزي أو استخدام صوت المستخدم نفسه في الاجتماعات عبر الإنترنت أو المحادثات الشخصية.

وتعمل الميزة بآلية تحويل النص إلى كلام؛ ما يعني أن المستخدم سيكون قادرًا على كتابة أي نص لينطقه النظام بطريقة تحاكي الصوت الحقيقي له، وليس باستخدام صوت آلي عشوائي.