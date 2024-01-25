نصائح لتحسين أداء الحواسيب العاملة بنظام "ويندوز 11"
أسباب عدة تؤدي لبطء الكمبيوتر، استغرق بضع دقائق لتجربة بعض النصائح التي ستقوم بتسريع جهاز الحاسوب، وتحسين أداء نظام تشغيل ويندوز 11، وجعله أقل عرضة لمشاكل الأداء والنظام.
مسألة وقت فقط قبل أن تلاحظ انخفاضًا في السرعة والاستجابة خلال استخدامك نظام التشغيل ويندوز 11. يحدث هذا عادةً بسبب التكوين الخاطئ ومشكلات التوافق والأخطاء والبرامج الضارة ومشكلات الأجهزة وما إلى ذلك. فعندما يبدأ جهاز الكمبيوتر في إظهار علامات مشاكل الأداء، هناك العديد من التعديلات التي يمكنك تنفيذها لجعل الجهاز أسرع قبل التفكير باستبداله.
في هذا الدليل الإرشادي، سنوضح النصائح المختلفة التي يمكنك استخدامها لتحسين أداء ويندوز، قدر الإمكان.
إعادة تشغيل الكمبيوتر: أسهل طريقة لتحسين الأداء هي إجراء إيقاف التشغيل الأساسي وإعادة التشغيل.
تؤدي هذه العملية إلى إغلاق العمليات والتطبيقات العاملة بالخلفية. كما إنه يقوم بمسح البيانات الموجودة في الذاكرة، ما يؤدي عادة إلى إصلاح مشكلات الأداء، خاصة إذا كان الكمبيوتر يعمل لفترة طويلة.
إيقاف التطبيقات عند بدء التشغيل: يمكن لبعض التطبيقات تسجيل نفسها لتبدأ تلقائيًّا بالعمل عند تشغيل الكمبيوتر. كما يمكن للنظام أن يتذكر تطبيقات معينة، وإعادة تشغيلها تلقائيًّا، بعد تسجيل الدخول لتسهيل المتابعة من حيث توقفت.
وفي حين أن هذه الميزات مريحة بالفعل، إلا أنها يمكن أن تبطئ الكمبيوتر بشكل كبير.
إزالة التطبيقات غير المستخدمة: إذا كان الكمبيوتر يتضمن العديد من التطبيقات التي لا تستخدمها، فإنها لن تؤدي إلا إلى هدر المساحة القيمة وموارد النظام. لذا، يمكن أن يساعد إلغاء تثبيت هذه التطبيقات بتحسين الأداء.
تحرير مساحة على القرص الصلب: لا يعد ملء القرص الصلب للنظام فكرة جيدة على الإطلاق؛ لأنه قد يؤثر على الأداء. وفي حال كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل ببطء عند تشغيل التطبيقات وإدارة الملفات، فقد يكون السبب هو نفاد مساحة محرك الأقراص. ستلاحظ عادةً انخفاضًا في الأداء حين يمتلئ القرص الصلب بنحو 70 في المائة من السعة المتوفرة.
تثبيت تصحيحات النظام: يتلقى ويندوز 11 باستمرار، تحديثات لتصحيح الثغرات الأمنية، وحل المشكلات وإضافة ميزات جديدة. على هذا النحو، من المهم تحديث النظام، للتأكد من أنه يحتوي على أحدث الإصلاحات والتحسينات لتحقيق الأداء الأمثل.
العودة إلى الإصدار السابق: رغم أن تحديث الإعدادات يمكن أن يساعد بالفعل في تحسين الأداء، فإن هذه العملية قد تسبب مشكلات أيضًا في بعض الأحيان. ويحدث هذا عادةً عندما يأتي إصدار جديد أو تحديث لنظام التشغيل يحتوي على مشكلات غير معروفة. فإذا تم إصدار تحديث أو إصدار جديد مؤخرًا وكنت تواجه مشاكل في الأداء، فإن الرجوع إلى الإصدار السابق يمكن أن يساعد في تسريع الأداء.
تغيير خطة الطاقة إلى الأداء العالي: يقدم ويندوز 11 مجموعة متنوعة من الخطط لضبط استهلاك الطاقة. فإذا كنت ترغب بتحسين أداء نظامك، فيمكنك اختيار إعداد أفضل أداء. ويزيد هذا الخيار من استهلاك الطاقة. لكنه يعمل على تحسين الأداء العام.
تعطيل التأثيرات المرئية: يحتوي ويندوز 11 على العديد من الميزات المرئية، مثل الرسوم المتحركة والظلال والتقنيات المتقدمة، كالتأثيرات الضبابية والشفافة. ورغم أن هذه الميزات تعمل على تحسين تجربة المستخدم، فإنها تحتاج إلى موارد إضافية للنظام، خاصة بالنسبة للأجهزة القديمة، ما يجعلها أبطأ. ومع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل هذه التأثيرات لتوفير الموارد وجعل التجربة أسرع قليلاً.
إعادة تكوين إعدادات ملف الصفحة: في نظام التشغيل ويندوز 11، توجد ذاكرة افتراضية على القرص الصلب، وهو يعمل كذاكرة مؤقتة للتعامل مع الفائض عند نفاد الذاكرة الفعلية للنظام المعروفة بالـ"رام". فيمكنك تحسين أداء الكمبيوتر عن طريق زيادة حجم الرام الفعلية أو الافتراضية.
إصلاح ملفات التثبيت: إذا كان جهاز الكمبيوتر يحتوي على ملفات نظام تالفة، فستلاحظ مشكلات في الأداء ومشاكل أخرى. في هذه الحالة، يمكنك استخدام أدوات لإصلاح الإعداد دون إعادة تثبيت نسخة ويندوز جديدة.
فحص وإزالة الفيروسات: إذا كان الكمبيوتر لا يعمل أو يعمل بشكل أبطأ من المعتاد، فقد تكون هذه إشارة إلى أن البرامج الضارة قد تمكنت من الوصول إلى النظام. وعادةً، يمكن للفيروسات وبرامج التجسس وأنواع البرامج الضارة الأخرى أن تستهلك قدرًا كبيرًا من موارد النظام، ما يجعل الجهاز غير قابل للاستخدام.
إعادة ضبط الكمبيوتر على إعدادات المصنع الافتراضية: إذا كان الجهاز لا يزال بطيئًا، وواجهت مشاكل أخرى بعد تجربة التوصيات المختلفة، فيمكنك محاولة إجراء إعادة ضبط المصنع "Format" دون فقدان ملفاتك لتحسين الأداء وحل المشكلات الأخرى.
ترقية محرك الأقراص الثابتة والذاكرة: إذا كنت لا ترى تحسينات في الأداء بعد القيام بالتوصيات، فقد يكون الوقت حان لترقية القرص الصلب العادي HDD إلى قرص ذي الحالة الصلبة SSD، وزيادة الذاكرة العشوائية "رام". وربما يجب عليك أيضًا التفكير في الاستثمار في جهاز كمبيوتر جديد إذا كنت تستخدمه لمدة ثلاث أو أربع سنوات.