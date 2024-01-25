نصائح لتحسين أداء الحواسيب العاملة بنظام "ويندوز 11"

أسباب عدة تؤدي لبطء الكمبيوتر، استغرق بضع دقائق لتجربة بعض النصائح التي ستقوم بتسريع جهاز الحاسوب، وتحسين أداء نظام تشغيل ويندوز 11، وجعله أقل عرضة لمشاكل الأداء والنظام.

مسألة وقت فقط قبل أن تلاحظ انخفاضًا في السرعة والاستجابة خلال استخدامك نظام التشغيل ويندوز 11. يحدث هذا عادةً بسبب التكوين الخاطئ ومشكلات التوافق والأخطاء والبرامج الضارة ومشكلات الأجهزة وما إلى ذلك. فعندما يبدأ جهاز الكمبيوتر في إظهار علامات مشاكل الأداء، هناك العديد من التعديلات التي يمكنك تنفيذها لجعل الجهاز أسرع قبل التفكير باستبداله.

في هذا الدليل الإرشادي، سنوضح النصائح المختلفة التي يمكنك استخدامها لتحسين أداء ويندوز، قدر الإمكان.

إعادة تشغيل الكمبيوتر: أسهل طريقة لتحسين الأداء هي إجراء إيقاف التشغيل الأساسي وإعادة التشغيل.

تؤدي هذه العملية إلى إغلاق العمليات والتطبيقات العاملة بالخلفية. كما إنه يقوم بمسح البيانات الموجودة في الذاكرة، ما يؤدي عادة إلى إصلاح مشكلات الأداء، خاصة إذا كان الكمبيوتر يعمل لفترة طويلة.

إيقاف التطبيقات عند بدء التشغيل: يمكن لبعض التطبيقات تسجيل نفسها لتبدأ تلقائيًّا بالعمل عند تشغيل الكمبيوتر. كما يمكن للنظام أن يتذكر تطبيقات معينة، وإعادة تشغيلها تلقائيًّا، بعد تسجيل الدخول لتسهيل المتابعة من حيث توقفت.

وفي حين أن هذه الميزات مريحة بالفعل، إلا أنها يمكن أن تبطئ الكمبيوتر بشكل كبير.