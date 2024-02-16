ميزات قد ترغب بتعطيلها على نظام التشغيل "ويندوز 11"
بفضل ما يوفره من قابلية لتخصيص الشاشة وإمكانيات جديدة من خلال تطبيقات أندرويد المدمجة وأدائه المحسن، يقدم نظام التشغيل "ويندوز11" العديد من المزايا التي يبحث عنها المستخدمون في التكنولوجيا الخاصة بهم. ومع ذلك، ليست كل الميزات الجديدة التي يوفرها ضرورية أو مرغوبة عالميًا، وقد يرغب كثيرون بإزالة عدد منها.
ميزات عليك تعطيلها
من هنا، سواء كنت تتطلع إلى استعادة موارد النظام أو التخلص من عناصر التشتيت، فإليك فيما يلي بعض الميزات التي يجب عليك تعطيلها عند تثبيت نظام التشغيل ويندوز 11:
إشعارات قائمة "إبدأ": تعرض قائمة "إبدأ" الآن الإشعارات المتعلقة بحسابك في قائمة ملف تعريف المستخدم إذا كنت لا تستخدم "OneDrive" لإجراء نسخ احتياطي لملفاتك، أو إذا كان حساب مايكروسوفت الخاص بك يفتقد المعلومات. يتم تمكين هذه الإشعارات بشكل افتراضي، ولكن يمكنك دائمًا إيقاف تشغيلها.
ابحث في شريط المهام "Task Bar": يوفر مربع البحث وصولاً أسرع إلى واجهة "Windows Search"، ولكن يمكنك دائمًا الوصول اليها من قائمة "ابدأ". ويمكنك تعطيل هذه الميزة إذا كنت تريد تنظيم شريط المهام بشكل أكبر أو إفساح المجال لتطبيقات أخرى.
محاذاة المركز لعناصر شريط المهام: يقوم شريط المهام الجديد بمحاذاة العناصر وزر البدء في وسط الشاشة بشكل افتراضي، ولكن هناك خيارًا للعودة إلى المحاذاة اليسرى.
تغذية الأخبار من "Widgets": يمكن أن تكون لوحة الحاجيات "Widgets" مفيدة لتمنحك وصولاً سريعًا إلى المعلومات من تطبيقاتك المفضلة. ومع ذلك، بشكل افتراضي، تعرض مايكروسوفت أيضًا موجز الأخبار الخاص بها من شبكة "MSN"، وهو ما لا يضيف قيمة عادةً بالنسبة لكثيرين. في التحديث الأخير، تلقّى نظام التشغيل ويندوز 11 تحديثًا لإيقاف تشغيل هذه الميزة، إلا أنها قد لا تكون متاحة للجميع على الفور.
الإشعارات المزعجة: يقدم ويندوز 11 إشعارات النظام والتطبيقات ومواقع الويب من خلال لافتات في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة ومركز الإشعارات الذي يحتوي على معلومات مهمة، مثل تنبيهات النظام والرسائل غير المقروءة والمقالات المنشورة حديثًا من مواقعك المفضلة، وغيرها.
وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون مفيدة في إبقائك على علم بالأشياء التي تحدث من حولك، إلا أن عدد الإشعارات والأصوات يمكن أن يكون هائلاً. ونتيجة لذلك، يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل الإشعارات لتقليل عوامل التشتيت.
التاريخ والوقت من شريط المهام: على الرغم من أن إظهار الوقت والتاريخ في يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أنه قد يكون أيضًا مصدر إلهاء. إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك في المدرسة أو العمل، فإن إزالة هذا الإلهاء يمكن أن يساعدك على البقاء أكثر تركيزًا.
تعطيل Copilot: هو المساعد الرقمي الجديد العامل بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت والذي يمكنه الإجابة فعليًا على أي سؤال باللغة الطبيعية وإكمال المهام المختلفة، مثل تلخيص المحتوى وإنشاء صور من وصف نصي بسيط وتغيير إعدادات النظام بمطالبة بسيطة. وعلى الرغم من أن الشركة تهدف إلى جعل برنامج الخاص بها ميزة تجعلك أكثر إنتاجية، إلا أنه يمكنك تعطيل الميزة تمامًا إذا كنت لا ترغب في استخدامها.
شارات للتطبيقات: يمكن لتطبيقات ويندوز 11 عرض شارات بعدد الرسائل غير المرئية في شريط المهام، ولكن يمكنك تعطيل هذه الميزة بشكل دائم لإزالة عوامل التشتيت غير الضرورية.
أبرز نتائج البحث "Search highlights": عند فتح واجهة "Windows Search"، بالإضافة إلى قائمة عمليات البحث الأخيرة، ستجد أيضًا أبرز نتائج البحث من "Bing". إذا لم تجد هذا مفيدًا، فيمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة.
شريط اللعبة ووضع الألعاب: إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك للألعاب، فقد ترغب في الاحتفاظ بهذه الميزات لتحسين النظام للعب والوصول إلى الميزات المختلفة، مثل التسجيل والتقاط الشاشة وما إلى ذلك. ومع ذلك، إذا لم تستخدم الكمبيوتر للألعاب، فلا فائدة من تمكين شريط اللعبة ووضع اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.