ميزات قد ترغب بتعطيلها على نظام التشغيل "ويندوز 11"

من هنا، سواء كنت تتطلع إلى استعادة موارد النظام أو التخلص من عناصر التشتيت، فإليك فيما يلي بعض الميزات التي يجب عليك تعطيلها عند تثبيت نظام التشغيل ويندوز 11:

إشعارات قائمة "إبدأ": تعرض قائمة "إبدأ" الآن الإشعارات المتعلقة بحسابك في قائمة ملف تعريف المستخدم إذا كنت لا تستخدم "OneDrive" لإجراء نسخ احتياطي لملفاتك، أو إذا كان حساب مايكروسوفت الخاص بك يفتقد المعلومات. يتم تمكين هذه الإشعارات بشكل افتراضي، ولكن يمكنك دائمًا إيقاف تشغيلها.

ابحث في شريط المهام "Task Bar": يوفر مربع البحث وصولاً أسرع إلى واجهة "Windows Search"، ولكن يمكنك دائمًا الوصول اليها من قائمة "ابدأ". ويمكنك تعطيل هذه الميزة إذا كنت تريد تنظيم شريط المهام بشكل أكبر أو إفساح المجال لتطبيقات أخرى.

محاذاة المركز لعناصر شريط المهام: يقوم شريط المهام الجديد بمحاذاة العناصر وزر البدء في وسط الشاشة بشكل افتراضي، ولكن هناك خيارًا للعودة إلى المحاذاة اليسرى.

تغذية الأخبار من "Widgets": يمكن أن تكون لوحة الحاجيات "Widgets" مفيدة لتمنحك وصولاً سريعًا إلى المعلومات من تطبيقاتك المفضلة. ومع ذلك، بشكل افتراضي، تعرض مايكروسوفت أيضًا موجز الأخبار الخاص بها من شبكة "MSN"، وهو ما لا يضيف قيمة عادةً بالنسبة لكثيرين. في التحديث الأخير، تلقّى نظام التشغيل ويندوز 11 تحديثًا لإيقاف تشغيل هذه الميزة، إلا أنها قد لا تكون متاحة للجميع على الفور.