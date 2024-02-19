ميزات آيفون لحماية الأطفال من الإنترنت

تُعد حماية الأطفال من الهواتف الذكية للحفاظ على سلامتهم من آفاق الإنترنت الواسعة، حيثُ تُوفر شركة "أبل" الأمريكية عبر هواتفها "الآيفون" حماية قوية للبيانات وخيارات الخصوصية، وتوفير مواد تعليمية لمساعدة الآباء والأطفال على فهم الأمان عبر الإنترنت.

وتقوم الشركة بإرسال التحديثات الأمنية بانتظام إلى الأجهزة، مما يضمن تطور إجراءات الحماية استجابةً للتهديدات الجديدة، وعلى الرغم من أنه لا يوجد جهاز غير قابل للاختراق تمامًا، إلا أن "أبل" تمكنت من جعل "الآيفون" الأكثر أمانًا من معظم الهواتف الأخرى.

سلامة الأطفال

ويوفر نظام التشغيل "iOS 16" والإصدارات الأحدث من "أبل" ميزات شاملة مصممة لحماية الأطفال أثناء استكشافهم الإنترنت، أبرزها، إدارة تفاعلات الأطفال، حيثُ يمكن للآباء الوصول إلى ميزات "آيفون"، التي تمكنهم من إدارة تفاعلات أطفالهم عبر الإنترنت.

وتسمح "آيفون" للآباء بالتحكم بالأشخاص الذين يمكن لأطفالهم التواصل معهم خلال ساعات معينة من اليوم وإرسال رسائل نصية أو استخدام "FaceTime" معهم.

وتتضمن الميزات تحديد مقدار وقت الشاشة، حيثُ يمكن للوالدين باستخدام وظيفة "Screen Time"، مراقبة وتحديد مقدار الوقت، الذي يقضيه أطفالهم على أجهزة "آيفون".

وتوفر هذه الميزة تقارير مفصلة عن استخدام الجهاز؛ مما يسمح للوالدين بفهم عادات أطفالهم على الإنترنت وتعديل الجداول الزمنية حسب الضرورة، وتعمل هذه الميزة على تمكين إعداد وقت التوقف عن العمل، الذي يقيد وصول الجهاز إلى تطبيقات محددة خلال الساعات المجدولة.