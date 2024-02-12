هل سيبدأ عصر أجهزة آيفون القابلة للطي؟

من بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الهواتف الذكية، تبرز شركة أبل باعتبارها صانع الهواتف الذكية الوحيد الذي لم يكشف بعد عن جهاز قابل للطي.. فهل تفتح الشركة الأمريكية هذا الباب قريباً؟

وقدمت سامسونغ خمسة إصدارات من سلسلة "Galaxy Z Fold"، وانضمت غوغل إلى القطار مع "Pixel Fold" العام الماضي، ودخلت "OnePlus" المشهد مع"OnePlus Open".

ومع استقرار مبيعات آيفون تباطؤ علامات لنموها، تفكر شركة أبل بشكل جدّي في الهواتف القابلة للطي كبديل لإعادة إحياء الاهتمام بأجهزتها المحمولة.

وبالفعل، تعمل الشركة على جهازي آيفون قابلين للطي بالإضافة إلى جهاز آيباد قابل للطي أيضاً. ومع ذلك، قد لا نرى هذه الأجهزة في متاجر البيع بالتجزئة في أي وقت قريب؛ فبحسب تقارير معتمدة على مصادر داخلية في أبل، تعمل الشركة بنشاط على تطوير حجمين من أجهزة آيفون القابلة للطي.

وتشير التقارير إلى أن أجهزة آيفون هذه مصممة بحيث يمكن طيها أفقيًا، مع اعتماد شكل يشبه "Galaxy Z Flip". ومع ذلك، قد لا تدخل هذه النماذج المحتملة مرحلة الإنتاج الضخم قبل العام 2025.

صعوبة في التصميم