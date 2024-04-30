5 نصائح تجعل الكتابة أسهل على هاتفك الذكي

من أكثر تطبيقات لوحات المفاتيح شيوعًا التي يستعملها مستخدمو "Android وiOS" هو "Google Keyboard" المعروف بـ "Gboard"، والذي يوفر العديد من الوظائف التي تسهل الكتابة وإنجاز الأمور على الهواتف الذكية.

فبدءًا من وضع اليد الواحدة وحتى إرسال الرموز التعبيرية المخصصة، إليك 5 نصائح وحيل لتحسين تجربة الكتابة على الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية. وإذا لم يكن خيار "Gboard" متاحًا في هاتفك يمكنك تنزيله من متجر غوغل بلاي.

استخدم وضع الكتابة بيد واحدة

لقد وصلت الهواتف الذكية إلى نقطة تحتاج فيها إلى الإمساك بالجهاز باستخدام كلتا يديك إذا كنت تريد إرسال رسالة نصية بسبب حجمها الكبير.

وفي بعض الأحيان، قد تتساءل عن كيفية جعل لوحة المفاتيح أصغر حجمًا حتى تتمكن من الكتابة بسهولة مع الإمساك بالجهاز بيد واحدة.