لعشاق الألعاب.. هذه مواصفات لوحة مفاتيح "ريزر" الجديدة

بالتزامن مع معرض الألعاب الأكبر في العالم "غيمز كوم" في ألمانيا، أطلقت شركة "ريزر" لوحة المفاتيح الميكانيكية (BlackWidow V4 75%) الجديدة.

وتهدف الشركة إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب، الذين يتطلعون لأحدث المنتجات التي تقدمها الشركات المختصة في هذا المجال.

الشركة الأمريكية كشفت عن مواصفات لوحة المفاتيح الجديدة والتي تأتي في حجم يغطي 75% من تنسيق لوحات المفاتيح القياسية؛ حيث لا تتمتع لوحة الأرقام بأهمية كبيرة لدى عشاق الألعاب، بينما تتوفر عناصر استعمال إضافية لهذا الغرض.

وأشارت شركة "ريزر" إلى وجود مفتاحين إضافيين في الزاوية العلوية اليمنى للوحة المفاتيح، علاوة على توفر منظم متعدد الوظائف لضبط شدة الصوت ودرجة السطوع.

واعتمدت الشركة على مفاتيح "أورانج سويتشيز" (Orange Switches) الميكانيكية اللمسية من الجيل الثالث، والتي تمتاز بنقطة ضغط لمسية جديدة وتوفر استجابة كاملة، ويمكن للمستخدم استبدال المفاتيح وأغطيتها بنفسه مع دعم المفاتيح ذات 3 و5 أقطاب.

وووفق الوكالة الألمانية تشتمل باقة التجهيزات التقنية على أغطية مفاتيح "دبل شوت إيه بي إس" (Doubleshot ABS) بمعدل أخذ عينات 8 آلاف هرتز.

كما تتميز لوحة المفاتيح الجديدة بوظائف متطورة منها وظيفة "إن- كي رول أوفر" (N-Key-Rollover) ووظيفة "آنتي غوستنغ" (Anti Ghosting)، علاوة على توفر مسند مغناطيسي لراحة اليد أثناء جلسات اللعب الطويلة.