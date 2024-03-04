بعد سيارتها الذكية.. أبل تلغي مشروع "واتش ألترا"

بُعيد أيام من إلغاء مشروعها للسيارات الكهربائية الذكية الذي كان قيد التطوير منذ عقود، أعلنت شركة "أبل" عن إلغاء مشروع ساعة "واتش ألترا" المزوّدة بشاشة "مايكروليد".

وفي الشهر الماضي، أُفيد بأن إطلاق "أبل واتش ألترا" المزوّدة بشاشة "مايكروليد"، قد تم تأجيله إلى ما بعد عام 2026، بسبب بعض التحديات التي تواجهها الشركة.

ومع ذلك، يُقال الآن إن شركة التكنولوجيا العملاقة قد ألغت مشروع "واتش ألترا" المزوّدة بشاشة "مايكروليد" تمامًا، كما طردت العديد من الموظفين الذين كانوا يعملون كجزء من المشروع.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار شركة "أبل" إلغاء مشروعها للسيارة الكهربائية، وهو الأمر الذي كان قيد التطوير منذ عقود.