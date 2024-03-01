تعثّر مشروع سيارة "أبل".. بدايات خاطئة ومخططات فاشلة

حقيقة مرة

عندما أطلقت شركة "أبل" مشروعها للسيارات عام 2014، كان ذلك وسط تدافع من المستثمرين والمديرين التنفيذيين والمهندسين والشركات الذين يطاردون فكرة السيارة ذاتية القيادة.

وبعد أن بدأت شركة "غوغل" في اختبار النماذج الأوّلية على الطرق العامة في كاليفورنيا، أصبح من المؤكد أن المركبات ذاتية القيادة ستصبح شائعة قريبًا، وكان ذلك رأي "أبل" أيضًا.

وفي ذلك الوقت، كانت الشركة قد انتهت للتوّ من إنتاج ساعة Apple Watch، وأصبح المهندسون قلقين بشأن بدء العمل على شيء جديد، لذلك وافق تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، على مشروع السيارة جزئيا لمنع انتقال المهندسين إلى "تسلا".

وكانت شركة "أبل" بحاجة أيضًا إلى إيجاد طرق جديدة لتوسيع أعمالها خوفاً من تباطؤ مبيعات أجهزة "آيفون" في السنوات المقبلة، لكن كانت هناك حقيقة مرة واضحة للجميع، هي أنه إذا تم طرح سيارة "أبل" في السوق، فمن المرجح أن تكلّف ما لا يقلّ عن 100 ألف دولار، وستظل تحقّق أرباحًا ضئيلة للغاية مقارنة بالهواتف الذكية وسماعات الأذن، كما ستصل أيضًا بعد سنوات من سيطرة "تسلا" على السوق.

ويقال إن "أبل" أجرت بعض المناقشات مع إيلون ماسك حول الاستحواذ على شركة "تسلا"، ولكن في نهاية المطاف، قرّرت أن بناء سيارتها الخاصة أمر أكثر منطقية من شراء ودمج شركة أخرى.