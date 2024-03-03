آخرها سيارتها.. مشاريع تخلّت عنها أبل (صور)
ألغت شركة أبل خططها لدخول صناعة السيارات بسيارتها الكهربائية الغامضة ذاتية القيادة، وبدلاً من ذلك حولت تركيزها إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحظى بشعبية كبيرة.
وبعدما شهد المشروع قيام الشركة بتعيين مديرين تنفيذيين بارزين من شركات مثل تسلا، وفورد، وأدى ذلك إلى فقدان البعض وظائفهم، بينما قام آخرون بتغيير الأقسام داخل الشركة.
ومشروع تيتان كان قيد التنفيذ، منذ عام 2014، وكان من الممكن أن يثبت وجود منافسة شديدة مع تسلا وغيرها، نظرًا لتاريخ أبل في المنافسة بالأسواق المختلفة، لكن لم يكن كل مشروع يحقق نجاحًا باهرًا للشركة.
وقبل مشروع سيارة أبل، كان هناك العديد من الجهود التي بذلتها الشركة وفشلت في رؤية النور، فيما يلي بعض الأمثلة الأكثر بروزًا التي لم تصل إلى السوق.
وأعلنت شركة آبل قاعدة شحن لاسلكي لأول مرة، في العام 2017، تستخدم معيار Qi لشحن ما يصل إلى 3 أجهزة في وقت واحد، لكن أبل تخلت عن المشروع، في العام 2019، مشيرة إلى إنه لم يحقق معاييرها العالية.
واستبدلت أبل "AirPower" بشاحن السفر القابل للطي "MagSafe Duo" في العام 2020، وعلى عكس "AirPower"، يدعم "MagSafe Duo" فقط الشحن المتزامن لما يصل إلى جهازين.
ويعد جهاز تلفزيون مثالاً آخر على المشروع الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة والذي فشل في التنفيذ، حيث كان من المتوقع وصول جهاز تلفزيون فائق الوضوح من أبل في العام 2011.
ومثل مشروع تيتان، لم تكشف شركة أبل أبدًا عن وجوده علنًا قبل أن يتم إلغاؤه قبل سنوات. هنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يجب الخلط بينه وبين جهاز "Apple TV".
صممت شركة أبل نموذجًا أوليًا لجهاز لوحي يحمل اسم "Vademecum" قبل أكثر من عقد ونصف من إطلاق أول جهاز iPad، في العام 1994.
وظهرت بعض الصور المبكرة للمشروع على الإنترنت، مما يشير إلى أنه كان يستكشف إضافة قلم وكاميرا مدمجة في الجهاز، ومع ذلك، أوقفت الشركة المشروع لأنه لم يكن هناك سوق للكمبيوتر اللوحي في ذلك الوقت.
لم يكن الجهاز اللوحي "Vademecum" هو الوحيد الذي تخلت عنه أبل، فقد عملت شركة أبل أيضًا على مشروع جهاز لوحي يستند إلى نظام التشغيل "Newton OS" يُسمى "MessageSlate" في العام 1993.
ومع ذلك، قامت شركة أبل بإلغائه لصالح "MessengerPad"، وهو نسخة أصغر من النموذج الأولي لـ"MessageSlate"، في وقت لاحق من نفس العام.
قبل فترة طويلة من ظهور آيفون، اختبرت شركة أبل هاتف ماك يحمل الاسم الرمزي "W.A.L.T" الذي يحتوي على لوحة تعمل باللمس مع دعم القلم، ويتضمن ميزات، مثل: الفاكس، ومعرف المتصل، حتى أن بعض الوحدات المبكرة لـ "W. A.L.T" ظهرت على موقع "ebay" للمزاد.
في 1992، كانت شركة أبل تعمل على تطوير جهاز لوحي آخر. يحمل اسم "PenLite"، يعتمد على النظام 7.1، وهو الإصدار الأول من نظام تشغيل "Apple Macintosh" المصمم لأجهزة الكمبيوتر.
وأشارت التقارير إلى أنه سيحتوي على قلم ومعالج موتورولا بسرعة 25 ميجا هرتز. وعلى عكس "Vademecum"، يقال إن "PenLite" كان قيد التطوير دون كاميرا.
وألغت شركة أبل هذا المشروع في النهاية أيضًا، كما هو الحال مع الجهاز الأحدث، بذريعة أن السوق ببساطة لم يكن جاهزًا.