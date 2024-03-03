آخرها سيارتها.. مشاريع تخلّت عنها أبل (صور)

ألغت شركة أبل خططها لدخول صناعة السيارات بسيارتها الكهربائية الغامضة ذاتية القيادة، وبدلاً من ذلك حولت تركيزها إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وبعدما شهد المشروع قيام الشركة بتعيين مديرين تنفيذيين بارزين من شركات مثل تسلا، وفورد، وأدى ذلك إلى فقدان البعض وظائفهم، بينما قام آخرون بتغيير الأقسام داخل الشركة.