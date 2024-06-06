بين غوغل Gemini وChatGPT.. ماذا اختارت أبل؟

اختيار أبل

توصلت شركتا أبل وOpenAI إلى اتفاق نهائي لدمج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ OpenAI مع برامج أبل. وأفادت تقارير عدة إلى أن الصفقة، التي قد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ستجلب منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة من OpenAI إلى برامج أبل.

يذكر أن شركة أبل اختارت OpenAI كشريكها الأول في مجال الذكاء الاصطناعي لعدة أسباب.