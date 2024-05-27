كيف تعرض محتوى ملف في ويندوز دون فتحه؟

يحتوي ويندوز "File Explorer" على ميزة رائعة تسمى جزء المعاينة "Preview Pane، التي تتيح للمستخدمين التحقق من محتويات الملف من دون فتحه.

ويعد ويندوز نظام التشغيل الأكثر شيوعًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، لكن الأمور قد تصبح مربكة في كثير من الأحيان إذا كانت لديك الكثير من الملفات المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولا تتذكر اسم الملف الذي تحاول العثور عليه.

وهذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة "Preview Pane" المضمنة في "File Explorer".

وتلعب هذه الميزة دورًا مهمًا عندما تحتاج إلى عرض مستند أو ملف في ويندوز، لكن ليس لديك التطبيق المناسب لفتح هذا الملف، أو أنك تريد فقط إلقاء نظرة خاطفة عليه، من دون تخصيص الوقت للتشغيل الكامل للتطبيق.

وتدعم ميزة "Preview Pane" أكثر من 150 امتدادا للملفات من دون الحاجة إلى التطبيق المرتبط.