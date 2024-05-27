كيف تعرض محتوى ملف في ويندوز دون فتحه؟
يحتوي ويندوز "File Explorer" على ميزة رائعة تسمى جزء المعاينة "Preview Pane، التي تتيح للمستخدمين التحقق من محتويات الملف من دون فتحه.
ويعد ويندوز نظام التشغيل الأكثر شيوعًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، لكن الأمور قد تصبح مربكة في كثير من الأحيان إذا كانت لديك الكثير من الملفات المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولا تتذكر اسم الملف الذي تحاول العثور عليه.
وهذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة "Preview Pane" المضمنة في "File Explorer".
وتلعب هذه الميزة دورًا مهمًا عندما تحتاج إلى عرض مستند أو ملف في ويندوز، لكن ليس لديك التطبيق المناسب لفتح هذا الملف، أو أنك تريد فقط إلقاء نظرة خاطفة عليه، من دون تخصيص الوقت للتشغيل الكامل للتطبيق.
وتدعم ميزة "Preview Pane" أكثر من 150 امتدادا للملفات من دون الحاجة إلى التطبيق المرتبط.
توفير الوقت
وبالنسبة للمبتدئين، تتيح ميزة "Preview Pane" للمستخدمين رؤية محتوى الملفات النصية والصور والأوراق من دون فتح الملف فعليًا، مما يمكن أن يساعد في توفير الكثير من الوقت إذا كنت تمر بمجلد يحتوي على مئات الملفات.
ولا بد من الإشارة إلى أن ميزة "Preview Pane" تكون مخفية بشكل افتراضي على كل من نظامي التشغيل ويندوز 10 و11، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين تمكينها يدويًا.
ويمكنك القيام بذلك إما باستخدام مجموعة الأزرار "Alt + P" أو من قسم View في القسم الأعلى من File Explorer.
وبمجرد الانتهاء، افتح المجلد وانقر مرة واحدة على الملف الذي تريد معاينته، وسيؤدي القيام بذلك إلى معاينة الملف من دون فتحه فعليًا في الجهة اليمنى من الشاشة.
كما يمكنك سحب شريط الفصل على أي من الجانبين لتكبير أو تصغير جزء المعاينة.
ورغم أن هذه الميزة قد لا تعمل مع جميع الأنواع مثل ملفات Zip، إلا أنها تعمل بشكل جيد مع معظم المستندات والصور ومقاطع الفيديو وملفات "Word" و"PDF" وغيرها.
ولتعطيل "Preview Pane"، اتبع الخطوات المذكورة نفسها أعلاه.