للحماية والأداء الأفضل .. تعرف على وضع "S mode" في ويندوز

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مليئًا بمشاكل الاستقرار والفيروسات السيئة، فإن كل جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز يتضمن وضعًا آمنًا مصممًا لمساعدتك في تشخيص هذه المشكلات وإصلاحها يحمل اسم Safe Mode.

وتحتوي العديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز أيضًا على وضع مخف منفصل غير الوضع الآمن، لا يمكنك الوصول إليه إلا عند تشغيل أجهزة كمبيوتر معينة يحمل اسم "S Mode".

ما يفعله "S Mode"

ويعد S Mode خيارًا موجهًا نحو الأمان لنظام التشغيل ويندوز مصممًا للسلامة والأداء. ولتحقيق ذلك، يتيح لك فقط تنزيل التطبيقات وتثبيتها من متجر مايكروسوفت.

وعلى الرغم من أن فلسفة التصميم هذه تبدو مقيدة، إلا أنها تقلل من إمكانية تثبيت التطبيقات المحملة بالبرامج الضارة، بالإضافة إلى البرامج الحميدة التي قد تؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وأثناء تشغيل ويندوز في وضع "S Mode"، يجب أن يبدأ تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل أسرع ويحافظ على عمر بطارية أطول، مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظام ويندوز. ويمكن استخدام وضع "S Mode" في كل من بيئات ويندوز 10و11، ولكن البيئة التي تمتلكها ستحدد التطبيقات التي يمكنك تنزيلها.