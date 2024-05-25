للحماية والأداء الأفضل .. تعرف على وضع "S mode" في ويندوز
إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مليئًا بمشاكل الاستقرار والفيروسات السيئة، فإن كل جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز يتضمن وضعًا آمنًا مصممًا لمساعدتك في تشخيص هذه المشكلات وإصلاحها يحمل اسم Safe Mode.
وتحتوي العديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز أيضًا على وضع مخف منفصل غير الوضع الآمن، لا يمكنك الوصول إليه إلا عند تشغيل أجهزة كمبيوتر معينة يحمل اسم "S Mode".
ما يفعله "S Mode"
ويعد S Mode خيارًا موجهًا نحو الأمان لنظام التشغيل ويندوز مصممًا للسلامة والأداء. ولتحقيق ذلك، يتيح لك فقط تنزيل التطبيقات وتثبيتها من متجر مايكروسوفت.
وعلى الرغم من أن فلسفة التصميم هذه تبدو مقيدة، إلا أنها تقلل من إمكانية تثبيت التطبيقات المحملة بالبرامج الضارة، بالإضافة إلى البرامج الحميدة التي قد تؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
وأثناء تشغيل ويندوز في وضع "S Mode"، يجب أن يبدأ تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل أسرع ويحافظ على عمر بطارية أطول، مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظام ويندوز. ويمكن استخدام وضع "S Mode" في كل من بيئات ويندوز 10و11، ولكن البيئة التي تمتلكها ستحدد التطبيقات التي يمكنك تنزيلها.
كيف تحصل عليه
يعد التحقق من إصدار "S Mode" الذي تملكه أمر بسيط للغاية. انقر على زر شعار ويندوز، ثم انقر على الإعدادات ومن ثم على النظام. قم بالتمرير إلى أسفل القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، ثم حدد "About".
ومن المفترض أن تخبرك هذه الصفحة بكل ما تحتاج لمعرفته حول نسختك من ويندوز، بما في ذلك ما إذا كنت تستخدم وضع "S Mode".
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه للحصول على ويندوز مع وضع "S Mode"، يجب عليك شراء جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول مثبت عليه وضع "S Mode" مسبقًا، لكن لا تقدم كل شركة كمبيوتر هذا الخيار.
فإذا كنت تريد نظام التشغيل هذا الذي يحمل سمة الأمان، فسيتعين عليك الاتصال بالشركة المصنعة للتأكد من شراء الكمبيوتر الصحيح. وحاليًا، تقدم مايكروسوفت وضع "S Mode" متوفر فقط لنسخ ويندوز 10 و11.
يشير الحرف "S" إلى كل من"Secure" و"Sectioned off". وكما ذكرنا سابقًا، يحافظ هذا الوضع على أمان ويندوز وأدائه من خلال السماح للمستخدمين تثبيت التطبيقات فقط من خلال متجر مايكروسوفت، ولكن هذه ليست سوى بداية لقيود النظام. فيقوم ويندوز في وضع S Mode أيضًا بمنعك من تغيير رمز الكمبيوتر، وأيضًا من تنزيل برامج تشغيل جديدة من خلال أدوات التثبيت الخاصة أيضًا.
وعلى الرغم من أن معظم ملحقات الكمبيوتر والأجهزة الطرفية تعمل عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك في وضع S Mode، إلا أنها ستتمتع بوظائف محدودة. إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت الطابعة أو الماوس أو أي جهاز آخر لديك سيتعاون، فإن مايكروسوفت توفر دليل توافق مفيد.
وبينما يركز وضع S Mode على الحفاظ على أمان ويندوز، لكنه لا يحتوي على أي برامج خاصة لمكافحة الفىىىيروسات، ويستخدم نفس مجموعة نظام Windows Defender Security System المثبت مسبقًا مع كل جهاز كمبيوتر قياسي يعمل بنظام ويندوز.
فحتى إذا كنت تفضل برنامج مكافحة فيروسات أكثر قوة، فأنت عالق في Windows Defender طالما أنك تستخدم وضع S Mode.
وبالمثل، يتم تعيين ويندوز افتراضي على Microsoft Edge وBing أثناء وجوده في وضع S. لكن يمكنك تثبيت متصفحات منافسة مثل Google Chrome، إذا كانت متوفرة من خلال متجر مايكروسوفت. بالإضافة إلى ذلك، لن يسمح لك ويندوز في وضع S بتعيينها كمتصفحك الافتراضي. وينطبق الشيء نفسه على محركات البحث، كما يمكنك التنقل إلى محركات أخرى مثل غوغل، ولكن سيظل Bing محرك البحث الافتراضي الخاص بك إلى الأبد.
ولن تحتاج إلى شراء جهاز كمبيوتر آخر الخروج من وضع S Mode. وكل ما عليك فعله هو تبديل وضع S للحصول على وظائف ويندوز 10 أو 11 القياسية.
وللقيام بذلك انقر على زر شعار ويندوز، ثم افتح الإعدادات ثم حدد التحديث والأمان وانقر على التنشيط وحدد Switch to Windows 10 Home، أو ما يعادله من Windows 11، اعتمادًا على الإصدار الذي تملكه. بعد ذلك أنقر فوق Go to the Store الذي سينقلك إلى صفحة Microsoft Store واختر Switch out of S mode أو شيء مشابه.