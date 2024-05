للحماية والأداء الأفضل .. تعرف على وضع "S mode" في ويندوز

ولن تحتاج إلى شراء جهاز كمبيوتر آخر الخروج من وضع S Mode. وكل ما عليك فعله هو تبديل وضع S للحصول على وظائف ويندوز 10 أو 11 القياسية.

وللقيام بذلك انقر على زر شعار ويندوز، ثم افتح الإعدادات ثم حدد التحديث والأمان وانقر على التنشيط وحدد Switch to Windows 10 Home، أو ما يعادله من Windows 11، اعتمادًا على الإصدار الذي تملكه. بعد ذلك أنقر فوق Go to the Store الذي سينقلك إلى صفحة Microsoft Store واختر Switch out of S mode أو شيء مشابه.