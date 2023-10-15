استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي يثير أزمة

سهّل التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي إنتاج أصوات يمكن تصديقها الأمر الذي سمح لأي شخص من ممثلين أجانب إلى محبي الموسيقى باستنساخ صوت شخص ما؛ مما أدى إلى طوفان من المحتوى المزيف على شبكة الإنترنت، وإلى الارتباك والغضب وزرع الخلافات.

في الأسبوع الماضي، حذر الممثل توم هانكس متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الممثلين السيئين استخدموا صوته لتقليده بشكل خاطئ وهو يروج لخطط طب الأسنان.

يقول "هاني فريد" أستاذ الطب الشرعي الرقمي في جامعة كاليفورنيا، إن هذا الأمر ليس افتراضيا، الحديث يدور حول العنف وحول سرقة الانتخابات وحول الاحتيال، وهذه أمور لها تبعات حقيقية على الأفراد والمجتمعات والديمقراطيات.

ولقد شهدت تقنيات الاستنساخ الصوتي تطورا سريعا ومتقدما في السنة الماضية.

كما أن انتشار الأدوات الرخيصة التي يسهل الوصول إليها عبر الإنترنت أتاح لأي شخص تقريبا إطلاق حملة صوتية معقدة من غرفة نومه.