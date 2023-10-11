تقرير: تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام اختبار صعب في 2024

وقال التقرير إن من أهم هذه العراقيل التكلفة الهائلة لنشر أدوات الذكاء الاصطناعي والمحافظة عليها، مستندا إلى أقوال "بن وود" كبير المحللين في "CCS Insight"، الذي أكد أن شركات كبرى لا تستطيع تحمل هذه النفقات الضخمة، في المقابل تتحملها شركات مثل "غوغل" و"ميتا".

ويشير التقرير إلى أن تدابير لتنظيم الذكاء الاصطناعي تلوح في الأفق، حيث وافقت شركات الذكاء الاصطناعي على التنظيم الذاتي، وإدارة المخاطر التي تشكلها هذه التكنولوجيا، ولكن الحكومات تدعو إلى تنظيم أكثر صرامة.

تأتي توقعات الشركة وسط مخاوف من نقص عالمي في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي تعتبر أساسية لتشغيل وتطوير التقنيات المتقدمة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب بتدافع عالمي من جانب عمالقة الصناعة، من أمثال "ايلون ماسك" وشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، على أشباه الموصلات القوية التي تصنعها شركة الرقائق الأميركية "Nvidia"، والتي أصبحت مطلوبة بشكل متزايد بسبب قدرتها على تغذية الذكاء الاصطناعي.