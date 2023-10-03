توم هانكس يحذر من إعلان استغله بـ"الذكاء الاصطناعي"
نبّه الممثل الأمريكي توم هانكس والمذيعة التلفزيونية غايل كينغ معجبيهما إلى تداول إعلانين ترويجيين يستخدمان شكليهما وصوتيهما بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي دون استئذانهما.
وكتب "هانكس"، يوم السبت، عبر صفحته على حساب "إنستغرام": "حذارِ! ثمة مقطع فيديو مُتداوَل للترويج لتأمينٍ على الأسنان، باستخدام نسخة ذكاء اصطناعي مني. لا علاقة لي بالأمر". وأورد هانكس منشوره على لقطة شاشة لمقطع الفيديو المشكوّ منه.
أما غايل كينغ التي تشارك في تقديم البرنامج الصباحي على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فنشرت تحذيرًا مماثلًا الاثنين على "إنستغرام" أيضًا.
وكتبت في تعليق على مقطع فيديو تبدو فيه وكأنها تروّج لمنتج لإنقاص الوزن: "لا يتوقف الناس عن إرسال هذا الفيديو لي ويطرحون عليّ أسئلة عن هذا المنتج، رغم أنه لا علاقة لي إطلاقًا بهذه الشركة".
ونشرت كينغ أيضًا مقطع الفيديو الأصلي الذي استند إليه المحتالون، وكانت تروّج فيه لبرنامج إذاعي في الـ31 من آب/أغسطس الفائت.
وأضافت: "لقد تلاعبوا بصوتي والفيديو ليجعلوا الأمر يبدو وكأنني أروّج لهذا المنتج.. لم أسمع قط عن هذا المنتج ولم أستخدمه يومًا!". وختمت: "لا تقعوا في فخ مقاطع الفيديو هذه القائمة على الذكاء الاصطناعي".
وتولى نشر مقطع الفيديو، الذي أشارت إليه غايل مستخدم يحمل اسم Artipet ("أرتيبت")، لكنّ عمليات بحث على "إنستغرام" و"غوغل" لا تسفر عن أي نتائج تشير إلى منتجات الحمية هذه.