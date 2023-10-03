توم هانكس يحذر من إعلان استغله بـ"الذكاء الاصطناعي"

أما غايل كينغ التي تشارك في تقديم البرنامج الصباحي على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فنشرت تحذيرًا مماثلًا الاثنين على "إنستغرام" أيضًا.

وكتبت في تعليق على مقطع فيديو تبدو فيه وكأنها تروّج لمنتج لإنقاص الوزن: "لا يتوقف الناس عن إرسال هذا الفيديو لي ويطرحون عليّ أسئلة عن هذا المنتج، رغم أنه لا علاقة لي إطلاقًا بهذه الشركة".