لا تتطلب خبيرًا تقنيًّا.. 6 وظائف ولّدها الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي بات يهدد عددا لا يحصى من الوظائف البشرية، إلا أنه في المقابل خلق فرص عمل جديدة.

وبحسب تقرير لمجلة "غير رايس" المتخصصة بأخبار التقنية، فإن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مجالا مستمرا في النمو وخلق فرص للأشخاص ذوي المهارات المختلفة، حتى لو لم تكن لديهم خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا.

وعرض الموقع 6 مهن ولدها الذكاء الاصطناعي والتي لا تطلب عالما بالأرقام أوالتقنيات:

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

واحدة من أهم المهن في مجال الذكاء الاصطناعي هي مهنة علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المسؤولين عن ضمان معالجة وظائف الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة.

وتتطلب هذه الوظيفة تحليل وتقييم الآثار الاجتماعية والثقافية والأخلاقية المحتملة للذكاء الاصطناعي واقتراح التدابير والمعايير التي تقلل المخاطر وتشجع الاستخدام الأخلاقي لهذه التكنولوجيا.

يتعاون المتخصصون مع فرق تطوير البرمجيات وقادة الصناعة لتحديد وحل المشكلات المحددة المتعلقة بالخصوصية والعدالة والشفافية في استخدام البيانات والخوارزميات.

بالإضافة إلى دورهم الاستشاري، يسهم علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيضًا في التدريب والتوعية حول القضايا الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، سواء داخل الصناعة أو في المجتمع ككل.

ويتضمن ذلك تطوير سياسات أخلاقيات العمل، وإجراء عمليات تدقيق أخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، والمشاركة في المناقشات العامة والمؤتمرات حول التحديات الأخلاقية المرتبطة بتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

من المؤكد أن علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يلعبون دورًا رئيسيًا في ضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول لتعزيز تطوير التقنيات التي تفيد المجتمع ككل.

فنان ذكاء اصطناعي

يعد الفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي شكلاً مبتكرًا وناشئًا من أشكال التعبير الفني الذي يجمع بين التكنولوجيا والإبداع. ويستخدم الفنانون أساليب مختلفة وأدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال فنية أصلية ومذهلة.

ويمكن أن تشمل هذه الأعمال أنواعًا ووسائط مختلفة، مثل إنشاء الصور والرسومات والتأليف الموسيقي والكتابة الإبداعية. وتعمل بعض منصات الذكاء الاصطناعي، على تسهيل العملية الإبداعية من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء أعمال فنية من مطالبات نصية بسيطة، ما يوفر مجموعة واسعة من الاحتمالات.

وكونك فنانا يعتمد على الذكاء الاصطناعي فإن هذا لا يعني فقط استخدام البرامج لإنشاء الفن، بل يتطلب منك عملك امتلاك رؤية إبداعية وخيال نشط وفهم عميق لكيفية عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامها لتوصيل الأفكار والعواطف.