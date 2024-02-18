لا تتطلب خبيرًا تقنيًّا.. 6 وظائف ولّدها الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي بات يهدد عددا لا يحصى من الوظائف البشرية، إلا أنه في المقابل خلق فرص عمل جديدة.
وبحسب تقرير لمجلة "غير رايس" المتخصصة بأخبار التقنية، فإن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مجالا مستمرا في النمو وخلق فرص للأشخاص ذوي المهارات المختلفة، حتى لو لم تكن لديهم خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا.
وعرض الموقع 6 مهن ولدها الذكاء الاصطناعي والتي لا تطلب عالما بالأرقام أوالتقنيات:
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
واحدة من أهم المهن في مجال الذكاء الاصطناعي هي مهنة علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المسؤولين عن ضمان معالجة وظائف الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة.
وتتطلب هذه الوظيفة تحليل وتقييم الآثار الاجتماعية والثقافية والأخلاقية المحتملة للذكاء الاصطناعي واقتراح التدابير والمعايير التي تقلل المخاطر وتشجع الاستخدام الأخلاقي لهذه التكنولوجيا.
يتعاون المتخصصون مع فرق تطوير البرمجيات وقادة الصناعة لتحديد وحل المشكلات المحددة المتعلقة بالخصوصية والعدالة والشفافية في استخدام البيانات والخوارزميات.
بالإضافة إلى دورهم الاستشاري، يسهم علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيضًا في التدريب والتوعية حول القضايا الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، سواء داخل الصناعة أو في المجتمع ككل.
ويتضمن ذلك تطوير سياسات أخلاقيات العمل، وإجراء عمليات تدقيق أخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، والمشاركة في المناقشات العامة والمؤتمرات حول التحديات الأخلاقية المرتبطة بتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.
من المؤكد أن علماء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يلعبون دورًا رئيسيًا في ضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول لتعزيز تطوير التقنيات التي تفيد المجتمع ككل.
فنان ذكاء اصطناعي
يعد الفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي شكلاً مبتكرًا وناشئًا من أشكال التعبير الفني الذي يجمع بين التكنولوجيا والإبداع. ويستخدم الفنانون أساليب مختلفة وأدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال فنية أصلية ومذهلة.
ويمكن أن تشمل هذه الأعمال أنواعًا ووسائط مختلفة، مثل إنشاء الصور والرسومات والتأليف الموسيقي والكتابة الإبداعية. وتعمل بعض منصات الذكاء الاصطناعي، على تسهيل العملية الإبداعية من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء أعمال فنية من مطالبات نصية بسيطة، ما يوفر مجموعة واسعة من الاحتمالات.
وكونك فنانا يعتمد على الذكاء الاصطناعي فإن هذا لا يعني فقط استخدام البرامج لإنشاء الفن، بل يتطلب منك عملك امتلاك رؤية إبداعية وخيال نشط وفهم عميق لكيفية عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامها لتوصيل الأفكار والعواطف.
المهندس السريع أو AI Whisperer
هو محترف مكرس للتواصل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين جودتها وأدائها. وتتمثل مهمته في تحليل الاستجابات التي تقدمها برامج الدردشة الآلية لأسئلة المستخدمين وتعليقاتهم. وتقديم اقتراحات لتحسينها.
للقيام بذلك، يجب ألا تكون لديك معرفة تقنية حول كيفية عمل النظام فحسب، بل يجب أيضًا أن يكون لديك فهم جيد لعلم النفس والتواصل البشري. ويتعاون هؤلاء الأشخاص مع فرق تطوير البرمجيات لتقديم رؤى قيمة حول تجربة المستخدم واقتراح تحسينات على واجهة الذكاء الاصطناعي ووظائفه.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمهندسين السريعين أيضًا تجربة أشكال وإستراتيجيات اتصال مختلفة لمعرفة مدى تأثيرها على سلوك النظام، ويتضمن ذلك استخدام أنماط لغوية مختلفة ونغمات الصوت وأنماط التفاعل للعثور على أفضل مجموعة تولد الاستجابات الأكثر فعالية.
مدقق الحقائق
يولد الذكاء الاصطناعي المعلومات من البيانات، لكنه لا يفعل ذلك بدقة دائمًا. لذلك، فإن مدققي بيانات الذكاء الاصطناعي هم محترفون ومسؤولون عن التحقق من صحة المعلومات التي تنتجها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
مهمة مدقق الحقائق هي مراجعة الإجابات والنتائج التي تقدمها تلك الأنظمة والتحقق من دقتها وموثوقيتها.
وللقيام بذلك، يجب عليك التحقق من البيانات الإحصائية، أو مقارنة الحقائق التاريخية، أو التحقق من صحة البيانات والتأكيدات التي تقدمها أنظمة "تشات بوت" chatbot.
ويحتاج مدققو الحقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى اتباع نهج تحليلي صارم، بالإضافة إلى المعرفة الواسعة بالموضوع الذي يتعاملون معه. وتتمثل مهمتهم في تحديد وتصحيح الأخطاء والتحيزات في البيانات، وكذلك الكشف عن المصادر المحتملة للمعلومات الخاطئة أو القديمة.
مصمم التجارب العاطفية
إحدى الطرق لتحسين تجربة المستخدم هي تصميم التجربة العاطفية، والذي يتناول كيفية تأثير التفاعلات الرقمية على مشاعر المستخدم ورضاه.
ويعمل المصممون في هذا المجال مع مطوري البرامج لإنشاء واجهات وتجارب مستخدم تثير المشاعر الإيجابية وتعزز الارتباط العاطفي مع المنتجات والخدمات الرقمية.
ويختار هؤلاء المصممون الألوان والطباعة والتخطيط المرئي والسرد بعناية تامة، بهدف إيقاظ استجابات عاطفية محددة وتحسين تجربة المستخدم، ما يتطلب مهارات تقنية ومعرفة عميقة بعلم النفس البشري وسلوك المستخدم.
المبيعات أو التسويق الرقمي
يقدم الذكاء الاصطناعي حلولاً مبتكرة وفعالة لمختلف مشاكل واحتياجات العمل. ومع ذلك، وكي تصل هذه الحلول إلى العملاء المحتملين وتصبح ميزة تنافسية، يلزم عامل مبيعات وتسويق احترافي وإستراتيجي.
وتتمثل مهمة الأشخاص العاملين في هذا المجال في توصيل فوائد وخصائص منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمونها بشكل واضح ومقنع، بالإضافة إلى إثارة الاهتمام والطلب في السوق.
وللقيام بذلك، يستخدم هؤلاء أدوات وقنوات التسويق الرقمي المختلفة، ويشاركون في الأحداث والمؤتمرات ذات الصلة بالمجال، ويقيمون علاقات قوية ودائمة مع العملاء وشركاء الأعمال. لكن الأمر لا يتعلق بالبيع فحسب، بل يتعلق أيضًا بالتعليم والتدريب.
ويلعب محترفو المبيعات والتسويق دور إعلام وتوجيه العملاء المحتملين حول كيفية تحسين الذكاء الاصطناعي لعملياتهم ونتائجهم وتجاربهم، ويتضمن ذلك استضافة ندوات عبر الإنترنت، وإنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة، وإجراء عروض توضيحية حية لقدرات وفوائد منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.