10 أدوات ذكاء اصطناعي لا غنى عنها في 2024 (صور)

ونشر الموقع أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التي لا غنى عنها في 2024، وهي:

1- بانداساي

"PandasAI" أداة تغيير قواعد اللعبة في تحليل البيانات، حيث توسع قدرات مكتبة "Python" الشهيرة، Pandas، وتقدم العديد من الوظائف المتقدمة، مثل تبسيط هندسة الميزات ومعالجة القيم المفقودة، ما يجعل عملية تحليل البيانات أكثر كفاءة وسهولة.

2- العدسة العصبية

"NeuraLens" حل قوي لتحليل البيانات غير المنظمة، حيث تجمع بين معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر لفهم البيانات بشكل أفضل واستخلاص الرؤى المهمة.