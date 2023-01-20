تقنية لشحن سيارات الأجرة الكهربائية لاسلكيًا خلال دقائق
توصل علماء لتقنية جديدة تمنح سائقي سيارات الأجرة الكهربائية فرصة لشحن سياراتهم بسرعة، لاسلكيًا، قبل القيام برحلة أخرى.
ويمكن لسيارات الأجرة الكهربائية المكيفة خصيصًا شحنها لاسلكيًا، دون الحاجة إلى خروج السائق من السيارة لتوصيلها بمنافذ الشحن على جانب الطريق.
وكان أحد العوامل المهمة التي تمنع الجمهور من شراء السيارات الكهربائية هو "القلق بشأن المدى" أي الخوف من عدم وجود شحنة كافية للوصول إلى وجهة معينة.
ويؤثر ذلك أيضًا على سائقي سيارات الأجرة، ويمكن أن تؤدي إلى خسارتهم للزبائن خلال الرحلات لأنهم يعتقدون أن بطاريتهم قد تنفد في منتصف الرحلة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن النظام، المسمّى بالشحن اللاسلكي لسيارات الأجرة الكهربائية (WiCET)، يمرر التيار من وسادة مربعة مدمجة في الطريق إلى لوحة ثانية متصلة بالجانب السفلي من السيارة.
وتم تجهيز 9 سيارات أجرة مصممة خصيصًا في نوتنغهام بمنصات الشحن الجديدة، ويمكن الآن أن تجربتها من قبل الجمهور في شارع ترينت بالقرب من محطة قطار المدينة.
ويأمل الخبراء أن تقلل تلك الفكرة من قلق النطاق، وهي مشكلة خاصة لسائقي سيارات الأجرة الذين يخسرون الأجرة لأن سيارتهم تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في الشحن.
وعلى الرغم من أن المركبات الكهربائية أكثر صداقة للبيئة من المركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل التي تنبعث من انبعاثات الكربون، فقد تم اعتبار "القلق من المدى" عائقًا أساسيًا أمام الاعتماد الشامل للمركبات الكهربائية.
ويحتاج السائقون إلى محاذاة سياراتهم بدقة بحيث تكون الوسادات في مواجهة بعضها وتبدأ السيارة في الشحن على الفور.