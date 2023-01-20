تقنية لشحن سيارات الأجرة الكهربائية لاسلكيًا خلال دقائق

وكان أحد العوامل المهمة التي تمنع الجمهور من شراء السيارات الكهربائية هو "القلق بشأن المدى" أي الخوف من عدم وجود شحنة كافية للوصول إلى وجهة معينة.

ويؤثر ذلك أيضًا على سائقي سيارات الأجرة، ويمكن أن تؤدي إلى خسارتهم للزبائن خلال الرحلات لأنهم يعتقدون أن بطاريتهم قد تنفد في منتصف الرحلة.