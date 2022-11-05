بيلكن تطرح أول قاعدة شحن آيفون للسيارة بتقنية MagSafe

كشفت شركة بيلكن Belkin المتخصصة في صناعة الشواحن والبطاريات وبنوك الطاقة، رسميا، أول قاعدة شحن للسيارة بتقنية الشحن المغناطيسي مخصصة لهواتف آيفون.

وبسعر 100 دولار تم تصميم شاحن السيارة اللاسلكي Boost Charge Pro لربطه بفتحة التهوية داخل السيارة، بحسب ما أورده موقع "ماكرومرز".

وهناك حلول أخرى لشاحن السيارة المغناطيسي في السوق، ولكن هذا هو الأول الذي يوفر شحنا كاملا بقوة 15 وات لطرازات آيفون المتوافقة التي تدعم MagSafe.

ويمكن استخدام الشاحن الجديد في كلا الوضعين الأفقي أو الرأسي، ويأتي مزودا بكابل شحن مع منفذ USB-C وشاحن CLA يمكن توصيله بمقبس ولاعة السيارة.

وتبيع بيلكن شاحن السيارة اللاسلكي Boost Charge Pro بتقنية MagSafe حصريا عبر متجر أبل على الإنترنت، ويمكن طلبه مسبقا بدءا من اليوم مع إطلاق رسمي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضاف متجر أبل عبر الإنترنت أيضا عددا من المنتجات الأخرى اليوم، بما في ذلك اثنان من منتجات MagSafe" الجديدة من شركة جوبي Joby.

وهناك خياران، حامل GripTight GorillaPod القياسي مقابل 70 دولارا ومجموعة MagSafe Vlogging مقابل 220 دولارا، والتي تأتي مع حامل وضوء LED وميكروفون.

وتشمل الملحقات الجديدة الأخرى لوحة مفاتيح Logitech المحدثة، وعلاّقات متتبعات أبل AirTag، وأغلفة "ماك بوك"، إلى جانب قائمة كبيرة من الأشياء على صفحة ملحقات أبل.