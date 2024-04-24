بين "غوغل كروم" و"موزيلا فايرفوكس".. أي المتصفّحين هو الأفضل؟
إذا كنت تبحث عن أفضل متصفّح ويب لجهازك الذي يعمل بنظام أندرويد، فخيارك محصور بين المتنافسين الرئيسيْن: "غوغل كروم"، و"موزيلا فايرفوكس". ولا بد أنك تتساءل الآن عن أيهما الأفضل لك.
لا يزال المشهد على صعيد المتصفّحات تنافسيًّا بشدة، وقد برز متصفح موزيلا فايرفوكس كواحد من أفضل المتنافسين من خلال إعطاء الأولوية للخصوصية والأداء في وجه غوغل كروم، المتصفح الأشهر. إلا أنه اعتمادًا على ما تفعله عبر الإنترنت، يمكن للمتصفّح المناسب أن يُحدث فرقًا كبيرًا في كيفية تصفّح الويب. فما المتصفح الذي يوفّر أفضل سرعة وأدوات لاحتياجاتك اليومية؟ وأيهما يقدّم تجربة أكثر أمانًا حتى تتمكّن من التصفح بثقة دون أي مخاوف تتعلق بالخصوصية؟
يعدّ كل من "كروم" و"فايرفوكس" مجّانيّين ومتاحين على العديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل، لكن الأمور تتباين بسرعة، إذ يعدّ "فايرفوكس" أحد المتصفحات النادرة التي لا تعتمد على كروميوم، أي المشروع مفتوح المصدر الذي يعمل على تشغيل "كروم" والمتصفحات المماثلة مثلEdge أو Opera. بدلاً من ذلك، يعمل "فايرفوكس" على محرك متصفح موزيلا كوانتيوم؛ مما يوفر بعض المزايا الإضافية.
مقارنة المواصفات
بشكل عام، عندما يسأل الأشخاص عن المتصفح الأفضل، فإنهم يسألون عن المتصفح الأسرع، الذي يحتوي على المزيد من الميزات، والأكثر أمانًا. مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نتعمّق في أهم العوامل لمعرفة أي منها يأتي في المقدمة.
الأداء: عندما أُطلِق "كروم" في عام 2018، كان أحد أسرع المتصفحات المتاحة، ولمواكبة ذلك، أجرت "موزيلا" تحسينات كبيرة للبقاء في المنافسة مع "غوغل". افتراضيًّا، يحظر "فايرفوكس" ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية وأجهزة التتبع الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى إبطاء تصفح الويب لديك بشكل ملحوظ. كذلك يقوم "فايرفوكس" أيضًا بحظر البرامج النصية لتعدين العملات المشفرة تلقائيًّا، وهو نوع جديد نسبيًّا من اختراق البيانات الذي يجب الحذر منه يُعرف باسم crypto-jacking. وكما قد تتوقّع، فهذا يمثل استنزافًا أكبر للأداء.
موارد النظام: يتم تعيين "فاير فوكس" افتراضيًّا على وضع الحفاظ على الأداء، مما يحدّ من الموارد المستخدمة في عملياته. بينما تعمل "غوغل" على إصلاح أوجه القصور في "كروم" من خلال ميزات مثل Memory Saver وEnergy Saver لعلامات التبويب والمهام في الخلفية. ومع ذلك، إذا كان نظامك يكافح من أجل مواكبة ذلك، فمن المحتمل أن تتمتع بتجربة أفضل مع "فايرفوكس".
الميزات: يقدم كل من "فايرفوكس" و"كروم" العديد من الأدوات المساعدة التي تتوقعها، مثل: مديرو الإشارات المرجعية، وخيارات محرك البحث، والتدقيق الإملائي، وملفات تعريف المستخدمين المتعددة. لكن الميزة الأكثر وضوحًا التي يتقدم من خلالها "كروم" على "فايرفوكس" هي مكتبته الواسعة من الإضافات والمكونات الإضافية، إذ يحتوي سوق كروم الإلكتروني على كتالوج يفوق بشكل كبير أي متصفح آخر.
وإذا كنت تستخدم خدمات غوغل الأخرى مثل "جيميل"، فإنها تميل إلى العمل بشكل أفضل على "كروم"؛ نظرًا لأن "غوغل" تستخدم متصفحها لاختبار خدماتها وتطويرها. في المقابل هناك بعض الميزات البارزة التي يتضمّنها "فايرفوكس" افتراضيًّا، والتي لا يوفرها "كروم". وعلى وجه التحديد، يحتوي على أداة لقطة شاشة داخل المتصفح، بالإضافة إلى حظر التشغيل التلقائي. ولكن إذا كنت تبحث عن الكمية والشمولية والمكونات الإضافية، فإن "كروم" هو الحل الأمثل.
أما بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالمتصفحات، فيتوافق كلا التطبيقين مع أيقونات أندرويد 13 وما فوق التي تحمل سمات معينة. ويأتي "كروم" أيضًا مع "الوضع البسيط" الذي يحد من كمية البيانات التي تستخدمها عن طريق تقليص الصور وإزالة العناصر غير الضرورية، بينما لا يحتوي "فايرفوكس" على وضع مخصص لحفظ البيانات في حد ذاته، ولكنه يحتوي على إعداد لتعطيل الصور الذي يخدم نفس الوظيفة تقريبًا.
واجهة المستخدم: يتمتع كل من "فايرفوكس" و"كروم" بواجهة مستخدم بسيطة نسبيًّا يسهل التنقل فيها. ويعد "كروم" أكثر بساطة إلى حد ما، مما يجعله أسهل قليلاً بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا. ومع ذلك، يتمتع "فايرفوكس" بمزيد من الحرية، مما يعني أنه يمكنك تخصيص المتصفح ليبدو فريدًا، بحيث يمكنك نقل معظم عناصر واجهة المستخدم وترتيبها لتناسب احتياجاتك وإخفاء العناصر التي لا تستخدمها أبدًا. ويمكنك أيضًا تجربة استخدام Firefox Color، وهي ميزة إضافية تسمح لك بإنشاء المظهر الخاص بك من البداية.
وإذا كنت من النوع الذي لديه الكثير من علامات التبويب المفتوحة طوال الوقت، فقد يكون لديك تفضيل لكيفية عرض كل متصفح لها. ويتميز "فايرفوكس" بتمرير أفقي على جميع علامات التبويب المفتوحة، مما قد يساعد في تقليل الازدحام، بينما يفضل "غوغل كروم" تقليصها إلى حجم أصغر فأصغر حتى يصبح الرمز مرئيًّا فقط. على الرغم من أن هذا يبقي كل شيء في الأفق، إلا أنه يمكن أن يصبح مشكلة عند فتح علامات تبويب متعددة من نفس موقع الويب؛ نظرًا لأنها ستبدو جميعها متشابهة.
كما يحتوي كل متصفح على قائمة منسدلة رأسية يمكن أن تساعد في التنقل بين علامات التبويب. ويمكنك أيضًا كتم علامات التبويب أو تثبيتها أو إرسالها إلى الأجهزة المتصلة. ويحتوي كلا المتصفحين على رسائل منبثقة تشرح كل ميزة عند تنزيلهما وفتحهما لأول مرة؛ مما يجعل من السهل معرفة مكان كل شيء وما يمكنك فعله.
الأمان والخصوصية: "موزيلا"، المؤسسة غير الربحية التي تقف وراء متصفح "فايرفوكس"، تضع أموالها في مكانها الصحيح فيما يتعلق بالخصوصية. على سبيل المثال، يحظر "فايرفوكس" البصمات الرقمية، وهو نوع من التتبع يمكن أن يحدث على مدار أشهر، حيث يجمع البيانات على أجهزة وبرامج جهازك. كما أن لديها ميزة متكاملة تسمى Firefox Monitor والتي تُعلمك تلقائيًّا في حالة انتهاك كلمة مرورك. ولكن نظرًا لأن "فايرفوكس" أكثر أمانًا؛ فهذا لا يعني أن كروم غير آمن. وإذا كنت قد استخدمت "كروم"، فمن المحتمل أنك واجهت التحذير الأحمر الكبير عند الوصول إلى مواقع ويب معينة. ويرجع الفضل في ذلك إلى ميزة التصفح الآمن من "غوغل"، التي تعمل على مقاطعة المواقع الخطرة أو تنزيل الملفات الخطيرة.
كذلك يحتوي "كروم" على وضع التصفح المتخفي المثير للجدل والمشكوك فيه، ويحتوي "فايرفوكس" على وضع التصفح الخاص الذي يحذف معلومات التصفح الخاصة بك تلقائيًّا، مثل السجل وملفات تعريف الارتباط، دون ترك أي أثر بعد الانتهاء من الجلسة.
المزامنة: جزء من جاذبية "كروم" هو التكامل السلس مع نظام "غوغل" البيئي، على سبيل المثال، تتم مزامنة علامات التبويب المفتوحة عبر الأجهزة تلقائيًّا، مما يجعلها ملائمة عندما تريد القيام بشيء مثل مواصلة قراءة مقال. يمكنك أيضًا مشاركة علامات التبويب المفتوحة بين الأجهزة على "فايرفوكس"، ولكن تتم العملية يدويًّا.
كما يدعم كل من "كروم" و"فايرفوكس" ملفات تعريف المستخدمين المتعددة، ويسمحان لك بمزامنة أشياء مثل كلمات المرور والإشارات المرجعية وسجل التصفح. ويتمتع "فايرفوكس" بأمان إضافي يتمثل في كلمة المرور الأساسية التي تحافظ على تسجيلات الدخول وكلمات المرور المحفوظة تحت قفلٍ ومفتاحٍ إضافيين.
أيهما الأفضل لك؟
في الخلاصة، إذا كنت تبحث عن السرعة والأداء، فإن "غوغل كروم" هو الأفضل بالنسبة لك. أما إذا كنت تبحث عن الأمان والخصوصية أثناء تصفح الإنترنت، فمن المؤكد أن "فايرفوكس" يوفر لك ميزات أمان أفضل من "غوغل كروم"، الذي واجه انتقادات كثيرة لميزة الوضع المتخفي الذي يقدمه، بحيث تبين منذ فترة قصيرة أنه فعليًّا لا يخفي شيئًا.