بين "غوغل كروم" و"موزيلا فايرفوكس".. أي المتصفّحين هو الأفضل؟

مقارنة المواصفات

بشكل عام، عندما يسأل الأشخاص عن المتصفح الأفضل، فإنهم يسألون عن المتصفح الأسرع، الذي يحتوي على المزيد من الميزات، والأكثر أمانًا. مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نتعمّق في أهم العوامل لمعرفة أي منها يأتي في المقدمة.

الأداء: عندما أُطلِق "كروم" في عام 2018، كان أحد أسرع المتصفحات المتاحة، ولمواكبة ذلك، أجرت "موزيلا" تحسينات كبيرة للبقاء في المنافسة مع "غوغل". افتراضيًّا، يحظر "فايرفوكس" ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية وأجهزة التتبع الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى إبطاء تصفح الويب لديك بشكل ملحوظ. كذلك يقوم "فايرفوكس" أيضًا بحظر البرامج النصية لتعدين العملات المشفرة تلقائيًّا، وهو نوع جديد نسبيًّا من اختراق البيانات الذي يجب الحذر منه يُعرف باسم crypto-jacking. وكما قد تتوقّع، فهذا يمثل استنزافًا أكبر للأداء.

موارد النظام: يتم تعيين "فاير فوكس" افتراضيًّا على وضع الحفاظ على الأداء، مما يحدّ من الموارد المستخدمة في عملياته. بينما تعمل "غوغل" على إصلاح أوجه القصور في "كروم" من خلال ميزات مثل Memory Saver وEnergy Saver لعلامات التبويب والمهام في الخلفية. ومع ذلك، إذا كان نظامك يكافح من أجل مواكبة ذلك، فمن المحتمل أن تتمتع بتجربة أفضل مع "فايرفوكس".

الميزات: يقدم كل من "فايرفوكس" و"كروم" العديد من الأدوات المساعدة التي تتوقعها، مثل: مديرو الإشارات المرجعية، وخيارات محرك البحث، والتدقيق الإملائي، وملفات تعريف المستخدمين المتعددة. لكن الميزة الأكثر وضوحًا التي يتقدم من خلالها "كروم" على "فايرفوكس" هي مكتبته الواسعة من الإضافات والمكونات الإضافية، إذ يحتوي سوق كروم الإلكتروني على كتالوج يفوق بشكل كبير أي متصفح آخر.

وإذا كنت تستخدم خدمات غوغل الأخرى مثل "جيميل"، فإنها تميل إلى العمل بشكل أفضل على "كروم"؛ نظرًا لأن "غوغل" تستخدم متصفحها لاختبار خدماتها وتطويرها. في المقابل هناك بعض الميزات البارزة التي يتضمّنها "فايرفوكس" افتراضيًّا، والتي لا يوفرها "كروم". وعلى وجه التحديد، يحتوي على أداة لقطة شاشة داخل المتصفح، بالإضافة إلى حظر التشغيل التلقائي. ولكن إذا كنت تبحث عن الكمية والشمولية والمكونات الإضافية، فإن "كروم" هو الحل الأمثل.

أما بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالمتصفحات، فيتوافق كلا التطبيقين مع أيقونات أندرويد 13 وما فوق التي تحمل سمات معينة. ويأتي "كروم" أيضًا مع "الوضع البسيط" الذي يحد من كمية البيانات التي تستخدمها عن طريق تقليص الصور وإزالة العناصر غير الضرورية، بينما لا يحتوي "فايرفوكس" على وضع مخصص لحفظ البيانات في حد ذاته، ولكنه يحتوي على إعداد لتعطيل الصور الذي يخدم نفس الوظيفة تقريبًا.