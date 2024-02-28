برنامج ضار يتنكّر على أنه "غوغل كروم" ليسرق معلومات هاتفك

اكتشف باحثو الأمن في "ماكافي" نسخة جديدة من البرنامج الضار "XLoader" سيئ السمعة، الذي يمكنه تشغيل نفسه تلقائيًا وسرقة المعلومات الحساسة من أجهزة أندرويد، دون تدخل المستخدم.

يذكر أنه منذ ظهوره في مشهد تهديدات الأجهزة المحمولة، في العام 2015، قام "XLoader" بتطوير منهجيات الهجوم الخاصة به باستمرار على مدى أكثر من 10 سنوات، مما أدى إلى تعزيز قدراته وفاعليته في التخفي.

سرقة البيانات

تم تطوير"XLoader" بواسطة جهة تهديد تسمّى "Roaming Mantis"، وطريقة التوزيع الأساسية له هي عبر رسالة نصية قصيرة "SMS" تحتوي على عنوان URL مختصر، يؤدي النقر عليه إلى فتح صفحة أخرى حيث يُطلب فيها من المستخدمين تنزيل ملف تثبيت أندرويد (APK) لتطبيق الهاتف المحمول.