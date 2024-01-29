ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي على غوغل كروم

على مدار السنوات القليلة الماضية، أدخلت غوغل أحدث تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم لجعل البحث على الويب أسهل وأكثر أماناً ويسهل الوصول إليه.

كذلك، بدأت غوغل بتحسين المهام العملية واليومية، مثل مساعدتك في إضافة تسميات توضيحية في الوقت الفعلي إلى مقاطع الفيديو، واكتشاف المواقع الضارة بشكل أفضل، وإدارة مطالبات الأذونات، وإنشاء النقاط الرئيسة لصفحة الويب.

تصفح أسهل

بدءًا من إصدار كروم "M121"، تقدم غوغل ميزات الذكاء الاصطناعي التجريبية التوليدية لجعل التصفح أسهل وأكثر كفاءة.

بذلك، ستتمكن من تجربة هذه الميزات الجديدة في كروم على أجهزة ماك وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز.

وما عليك سوى تسجيل الدخول إلى كروم وتحديد "الإعدادات" من قائمة النقاط الثلاث ثم الانتقال إلى صفحة "الذكاء الاصطناعي التجريبي".

ونظرًا لأن هذه الميزات هي تجارب عامة مبكرة، فقد تم تعطيلها للحسابات المؤسسية والتعليمية في الوقت الحالي.

تنظيم علامات التبويب

وتعدّ أداة تنظيم علامات التبويب طريقة مفيدة لإدارة الكثير من علامات التبويب "Tab".

فباستخدام منظم علامات التبويب، سيقترح كروم مجموعات علامات تبويب وينشئها تلقائياً.

ويمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص إذا كنت تعمل على مهام عدة في كروم في الوقت نفسه، مثل التخطيط لرحلة والبحث عن موضوع والتسوق أو العمل، كما بإمكانك فتح صفحات عدة في نفس الوقت.

ولاستخدام هذه الميزة، انقر بزر "الماوس" الأيمن فوق علامة تبويب وحدد "تنظيم علامات التبويب المماثلة" وانقر فوق السهم المنسدل الموجود على يسار علامات التبويب.

وسيعمد كروم إلى اقتراح رموز تعبيرية وأسماء للمجموعات الجديدة بهدف إيجادها بسهولة مجدداً حين تحتاجها لاحقاً.

السمات الخاصة

في العام الماضي، قدمت غوغل ميزات ذكاء اصطناعي إبداعية مع أجهزة "Android 14" و"Pixel 8"، وهي الآن تقدم نفس النموذج إلى كروم حتى تتمكن من تخصيص متصفحك بشكل أكبر.

وستكون قادراً على إنشاء سمات "ثيمز" مخصصة بسرعة بناءً على الموضوع والحالة المزاجية والنمط المرئي واللون الذي تختاره.

وللبدء، قم بزيارة اللوحة الجانبية "تخصيص" في كروم، وانقر على "تغيير المظهر" ثم "إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي".

على سبيل المثال، ربما تكون مفتوناً بأحد المناظر الطبيعية وتريد رؤيته بأسلوب متحرك بمزاج معين، من هنا، ما عليك سوى تحديد هذه الخيارات لمعرفة ما يأتي به كروم من إلهام.

صياغة النصوص

قد تكون الكتابة على الويب أمراً شاقاً، خاصة إذا كنت تريد التعبير عن أفكارك في الأماكن العامة أو المنتديات.

لذلك، في إصدار كروم، سيتم إطلاق ميزة تجريبية أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكتابة بثقة أكبر على الويب، سواء كنت تريد ترك مراجعة مكتوبة جيداً لمنتج ما، أو صياغة رد معين، أو الاستفسار بشكل رسمي بشأن أحد العروض.

وللبدء، انقر زر "الماوس" الأيمن فوق مربع مخصص للنص في أي موقع تزوره في كروم، وحدد "ساعدني في الكتابة".

وما عليك سوى كتابة بضع كلمات وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببدء عملية الكتابة بالنيابة عنك.