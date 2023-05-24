الأولى في الإمارات.. مركبة نقل بضائع خالية من الانبعاثات

شهدت دولة الإمارات إطلاق أول سيارة كهربائية من نوعها مخصصة لنقل البضائع، خالية من انبعاثات الكربون، بشراكة بين "يونيليفر" و"كارفور".

وأضافت "يونيليفر" السيارة الجديدة لأسطولها في إطار حرصها على تطوير خدماتها بما ينسجم مع التزاماتها البيئية، وجهودها الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعمل السيارة، التي تقدر طاقتها الاستيعابية بطن واحد، على توصيل منتجات "يونيليفر" إلى متاجر "كارفور" في مول الإمارات، وستسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن نقل المنتجات بنسبة 15% مقارنة بمركبات النقل الأخرى.

وخضعت السيارة قبل بدء استخدامها لاختبارات الجاهزية والامتثال للمعايير المعتمدة في دولة الإمارات، وشمل ذلك تدريبات للسائقين، واختبارات الكفاءة والشحن الكهربائي.