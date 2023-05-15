الإمارات تدشن أول قارب نقل كهربائي ذاتي القيادة

دشنت هيئة طرق ومواصلات دبي في دولة الإمارات، التشغيل التجريبي لأول قارب نقل كهربائي ذاتي القيادة، يطلق عليه "عبرة"، في خور دبي.

وصنع القارب الكهربائي، الذي يسع 8 ركاب، محليا، بجهود موظفي الهيئة في ورشة القرهود للصيانة البحرية، وروعي في تصميمه وتصنيعه الحفاظ على الهوية التراثية لقارب "العبرة".

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن "تشغيل العبرة الكهربائية ذاتية القيادة، يأتي في إطار جهود الهيئة لتنفيذ إستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيـادة".

وأضاف في تصريح له أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن تلك الإستراتيجية ترمي إلى "تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، بحلول عام 2030".