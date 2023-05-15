الإمارات تدشن أول قارب نقل كهربائي ذاتي القيادة
دشنت هيئة طرق ومواصلات دبي في دولة الإمارات، التشغيل التجريبي لأول قارب نقل كهربائي ذاتي القيادة، يطلق عليه "عبرة"، في خور دبي.
وصنع القارب الكهربائي، الذي يسع 8 ركاب، محليا، بجهود موظفي الهيئة في ورشة القرهود للصيانة البحرية، وروعي في تصميمه وتصنيعه الحفاظ على الهوية التراثية لقارب "العبرة".
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن "تشغيل العبرة الكهربائية ذاتية القيادة، يأتي في إطار جهود الهيئة لتنفيذ إستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيـادة".
وأضاف في تصريح له أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن تلك الإستراتيجية ترمي إلى "تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، بحلول عام 2030".
وذكر أن تدشين "العبرة" الكهربائية ذاتية القيادة يأتي " انسجاما مع الخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل الجماعي، وفقا لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي".
وتتميز العبرة الكهربائية ذاتية القيادة، بصفر انبعاثات كربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30%، وانعدام الضجيج مقارنة بالعبرات التي تعمل بالديزل، مشيراً إلى أن العبرة مزودة بمحركين كهربائيين، وتصل سرعتها القصوى إلى 7 عقد، حسب الطاير.
وأشار إلى ان "العبرة" زودت بنظام تحكم ذاتي القيادة، و4 بطاريات ليثيوم، قادرة على تشغيل العبرة لمدة 7 ساعات، واستـُخدمت تقنيات حديثة في تصميم الهيكل لتخفيف وزن العبرة، حيث صُنع بدن العبرة من مادة الفايبر جلاس.
ووضعت هيئة الطرق والمواصلات، خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري التي تعد وسيلة نقل حيوية في إمارة دبي، حيث بلغ عدد مستخدميها عام 2022، قرابة 16 مليون راكب.
وتشمل الخطة تطوير أربع محطات للعبرات التراثية في خور دبي، حيث ستزيد الطاقة الاستيعابية لمحطات العبرة بنسبة 33%، مع استخدام مواد وتقنيات متطورة للتقليل من نفقات الصيانة وزيادة عمر الأصول، وتطوير الإنارة في المحطات والمراسي، وتوفير مرافق للمتعاملين ومواقع استثمارية.