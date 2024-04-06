هجمات جديدة تستهدف أجهزة أندرويد وأبل.. كيف تحمي نفسك؟

أجهزة أندرويد

في الآونة الأخيرة، تم الكشف أيضًا عن العديد من الثغرات الأمنية التي تؤثر على نظام أندرويد من خلال الإصدار الأحدث 14 الذي يسمح بالامتيازات المتصاعدة. وكما هو الحال مع شركة أبل، تم أيضًا تصنيف نقاط الضعف هذه على أنها عالية على مقياس الخطورة.

وتوجد العيوب في مكونات مختلفة مثل أندرويد "Framework" وبرامج تشغيل MediaTek ورمز Qualcomm وWidevine DRM من غوغل. ولحسن الحظ، تم تصحيح هذه الثغرات الأمنية أيضًا، كجزء من التصحيح الأمني لشهر أبريل.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه عادةً ما تكون الشركات المصنعة لهواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد أبطأ عند نشر تصحيحات الأمان التي تطرحها غوغل على أجهزتها. ومع ذلك، إذا كانت الثغرات الأمنية خطيرة بالفعل، فتوقع أن يتم طرح تحديث أبريل لهاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد بشكل أسرع من المعتاد. لذلك من المهم أن تقوم بتحديث نظام تشغيل جهازك بأسرع وقت ممكن.