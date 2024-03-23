حيل لجعل هاتف أندرويد يعمل بشكل أسرع.. تعرف عليها

إصلاح التطبيقات

يمكن أن يكون سبب الأداء الضعيف على أندرويد أحيانًا هو عدم توافق التطبيق بعد تحديث النظام. ومع ذلك، يمكنك بدء عملية تحسين التطبيق بنفسك من وضع الاسترداد بهاتفك. ويتيح لك التشغيل من وضع الاسترداد إصلاح التطبيقات، مما يعمل على تحسينها للإصدار الحالي من أندرويد. وإذا كان هناك خلل في التطبيق يتسبب في بطء سرعات النظام، فمن المحتمل أن يتولى ذلك الأمر.

وللتشغيل في وضع الاسترداد، قم بإيقاف تشغيل هاتفك بالكامل عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة، وانتظر حتى يتم إيقاف تشغيل الهاتف تمامًا، ثم اضغط مع الاستمرار على زري الطاقة وخفض مستوى الصوت مع بعض، أو مع زر رفع مستوى الصوت بدلاً من ذلك في بعض الهواتف، ثم حرر زر الطاقة، وعند ظهور شعار الشركة المصنعة لهاتفك. استمر في الضغط على زر الصوت حتى تظهر شاشة وضع الاسترداد.

وبمجرد الدخول إلى وضع الاسترداد، استخدم زري رفع وخفض مستوى الصوت للانتقال إلى Repair Apps، ثم اضغط على زر الطاقة لتحديد هذا الخيار. وكن حذرًا هنا، حيث يوجد أيضًا خيار لإعادة ضبط هاتفك على إعدادات المصنع، مما سيؤدي إلى مسح جميع بياناتك إذا حددته عن طريق الخطأ. وسيتم إعادة تشغيل هاتفك والبدء في إصلاح تطبيقاتك. يمكن أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت، ولكن من المفترض أن تتلقى إشعارًا عن انتهاء هذه العملية في النهاية.

تغيير سرعات الرسوم المتحركة

في بعض الأحيان، تكون السرعة على أندرويد مسألة إدراك، ويمكن أن تلعب سرعات الرسوم المتحركة دورًا رئيسًا في مدى مرونة هاتفك. ويقضي مصنعو أندرويد الكثير من الوقت في تصميم الرسوم المتحركة لأشياء مثل الانتقال إلى شاشتك الرئيسة أو تشغيل التطبيقات أو تحريك مركز الإشعارات. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن السرعة الافتراضية لتلك الرسوم المتحركة، أي المدة التي تستغرقها من لحظة بدء الرسوم المتحركة حتى نهايتها، تكون بطيئة جدًا.

وفي الوقت نفسه، تواجه بعض الهواتف صعوبة في عرض الرسوم المتحركة. وهذا أحد الإعدادات العديدة التي يمكن أن تدمر تجربة أندرويد الخاصة بك. ومع ذلك، يسمح لك أندرويد بتغيير سرعات الرسوم المتحركة.

وسيؤدي خفض مقياس سرعة الرسوم المتحركة إلى تسريعها، وهو ما يعني حرفيًا أن هاتفك يقوم بتحميل الأشياء بشكل أسرع، فضلاً عن وجود عدد أقل من الرسوم المتحركة للمعالجة.

وللقيام بذلك، الخطوة الأولى هي تمكين خيارات المطور Developer Options، حيث يتم إخفاء إعدادات سرعة الرسوم المتحركة عبر التوجه إلى قسم "About Phone" في إعداداتك وحدد Software Information ومن بعدها اضغط بسرعة سبع مرات على Build number، وسترى إشعارًا تنبيهيًا أسفل شاشتك يؤكد أن خيارات المطور قد تم إلغاء قفلها.

وفي معظم الهواتف، قد تتم مطالبتك بإدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور. وبمجرد الانتهاء من ذلك، انتقل مرة أخرى إلى صفحة الإعدادات الرئيسة، ثم انقر فوق النظام وابحث عن خيارات المطور، وقم بالتمرير حتى تجد خيارات مقياس الرسوم المتحركة للنافذة، ومقياس الرسوم المتحركة الانتقالية، ومقياس مدة الرسوم المتحركة. اضبط كل واحد منهم حتى تجد ما يناسبك بشكل أفضل.