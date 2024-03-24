إصلاحات أمنية مهمة.. أبل تطلب التحديث فورًا
أصدرت شركة أبل، نظام التشغيل iOS 17.4.1، مع تحذير لضرورة التحديث الآن. ويعود ذلك إلى أن هذا التحديث الجديد يتضمن إصلاحات أمنية مهمة يجب أن يطبقها جميع مستخدمي آيفون.
بعد أسبوعين من إطلاق iOS 17.4، أطلقت شركة أبل أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 17.4.1، بعدما قدم الإصدار السابق ميزات مهمة مثل حماية الأجهزة المسروقة وغيرها.
إصلاح أخطاء مهمة
يتضمن التحديث الجديد العديد من التحسينات الأمنية وإصلاحات الأخطاء، وتوصي الشركة الأمريكية العملاقة، بهذا التحديث لجميع المستخدمين؛ بسبب إصلاحات الأخطاء الهامة وترقيات الأمان.
وفي صفحة التحديث، كتبت أبل أن "هذا التحديث يوفر إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية ويوصى به لجميع المستخدمين."
وفي حين أن أبل لم تكشف عن تفاصيل المشكلات التي تناولها هذا التحديث بعدما كانت تنشر عادة ملاحظات الإصدار وإدخالات نقاط الضعف والتعرض الشائعة، إلا أنها أكدت أن هذه الملاحظات "ستأتي قريبًا". ويشير هذا الأمر إلى أن هناك ثغرات أمنية خطيرة تم إصلاحها في تحديث iOS 17.4.1.
فمنذ الترقية إلى iOS 17.4، عانى بعض مستخدمي أيفون من العديد من الأخطاء، أبرزها استنزاف البطارية، وهذا الأمر غير المثالي هو من أحد أسباب التحديث إلى iOS 17.4.1 بأسرع ما يمكن، كما يعمل iPadOS 17.4.1 على إصلاح خطأ مسح رمز الاستجابة السريعة في أجهزة iPad.
لماذا يختلف iOS 17.4.1؟
قد تكون هناك أسباب عدة وراء انتظار أبل لإصدار تفاصيل الأمان حول iOS 17.4.1، ومن هنا يكمن اختلافه.
السبب المحتمل الأول هو أن iOS 17.4.1 يتضمن تصحيحًا خطيرًا للغاية، بحيث لا تستطيع أبل المخاطرة بمشاركة التفاصيل الغامضة حول ما تم إصلاحه. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن الثغرة الأمنية تتضمن برامج تجسس يتم استخدامها بالفعل في هجمات حقيقية.
الاحتمال الآخر هو أن شركة آبل تخطط لإصدار المزيد من التحديثات بالإضافة إلى iOS 17.4.1 لنظامي التشغيل macOS وسافاري، على سبيل المثال والتي لم يتم إدراجها حاليًا. إذا كانت هذه الإصلاحات تعمل على تصحيح نفس المشكلات التي عالجتها أبل في iOS 17.4.1، فلن ترغب الشركة المصنعة لأيفون في ترك ثغرات مفتوحة في برامجها الأخرى التي يمكن استخدامها للهجوم.
أهمية التحديث فورًا إلى iOS 17.4.1
توجد بالفعل علامات تشير إلى أن نظام التشغيل iOS 17.4.1 من أبل يعد تحديثًا مهمًا. على الرغم من عدم وجود طريقة لتأكيد سبب وصول iOS 17.4.1 بهذه السرعة، سيكون من المعقول التكهن بأن صانع أيفون قد أضاف واحدًا أو أكثر من الإصلاحات الأمنية إلى المزيج قبل إطلاق الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.5.
وفي الوقت نفسه، ستكون إصلاحات الأخطاء موضع ترحيب للعديد من مستخدمي أيفون المحبطين الذين يعانون منذ التحديث إلى iOS 17.4.
لذلك، انتقل إلى الإعدادات، وقم بالتحديث الآن للحفاظ على أمان جهاز آيفون الخاص بك.
الأجهزة المستفيدة من التحديث
التحديث الجديد متاح لجميع أجهزة آيفون بدءًا من XS والإصدارات الأحدث. يمكن أن يتراوح حجم التحديث من 350 ميجابايت إلى 450 ميجابايت بحسب الجهاز.
تقوم الشركة أيضًا بطرح iPadOS 17.4.1 والذي سيكون متاحًا للجيل الثاني من iPad Pro مقاس 12.9 بوصة والإصدارات الأحدث، وiPad Pro مقاس 10.5 بوصة والجيل الأول من iPad Pro مقاس 11 بوصة والإصدارات الأحدث.
التحديث قادم أيضًا إلى الجيل الثالث من iPad Air والإصدارات الأحدث، وiPad من الجيل السادس والإصدارات الأحدث، وiPad mini من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث.