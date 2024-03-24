إصلاحات أمنية مهمة.. أبل تطلب التحديث فورًا

يتضمن التحديث الجديد العديد من التحسينات الأمنية وإصلاحات الأخطاء، وتوصي الشركة الأمريكية العملاقة، بهذا التحديث لجميع المستخدمين؛ بسبب إصلاحات الأخطاء الهامة وترقيات الأمان.

وفي صفحة التحديث، كتبت أبل أن "هذا التحديث يوفر إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية ويوصى به لجميع المستخدمين."

وفي حين أن أبل لم تكشف عن تفاصيل المشكلات التي تناولها هذا التحديث بعدما كانت تنشر عادة ملاحظات الإصدار وإدخالات نقاط الضعف والتعرض الشائعة، إلا أنها أكدت أن هذه الملاحظات "ستأتي قريبًا". ويشير هذا الأمر إلى أن هناك ثغرات أمنية خطيرة تم إصلاحها في تحديث iOS 17.4.1.

فمنذ الترقية إلى iOS 17.4، عانى بعض مستخدمي أيفون من العديد من الأخطاء، أبرزها استنزاف البطارية، وهذا الأمر غير المثالي هو من أحد أسباب التحديث إلى iOS 17.4.1 بأسرع ما يمكن، كما يعمل iPadOS 17.4.1 على إصلاح خطأ مسح رمز الاستجابة السريعة في أجهزة iPad.

لماذا يختلف iOS 17.4.1؟