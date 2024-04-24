10 نصائح لتسوق أكثر أمانًا عبر الإنترنت
يعد التسوق عبر الإنترنت وسيلة مريحة للشراء وأنت في منزلك، ورغم وجود بعض المخاطر المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت، إلا أن هناك العديد من الطرق لحماية نفسك ومعلوماتك المالية.
فقد تدفعك أسباب كثيرة للتسوق عبر الإنترنت، باعتباره مكانًا رائعًا للعثور على أفضل الصفقات ومقارنة الأسعار والحصول على الهدايا التي يتم شحنها مباشرة إلى باب منزلك، كما أن عمليات الإرجاع تكون سهلة مع تجار التجزئة الإلكترونيين المناسبين.
لكن ماذا عن الأشرار؟ إنهم هناك يترصدون، غير أن ذلك لا ينبغي أن يمنعك من التسوق عبر الإنترنت، وكل ما عليك فعله استخدام بعض الحس السليم، واتباع النصائح العملية لحماية نفسك.
وفيما يلي الإرشادات الأساسية لتسوق أكثر أمانًا عبر الإنترنت:
تسوَّق فقط على المواقع الشهيرة أو المألوفة
يمكن تزوير نتائج البحث لتضليلك، أو حتى إصابة جهازك ببرامج ضارة، فالصفقة الجيدة لا تستحق دائمًا المخاطرة.
ولكشف هذه المواقع، احذر من الأخطاء الإملائية أو المواقع التي تستخدم نطاقًا مختلفًا بدلًا من "com.".
ابحث عن القفل
إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الموقع الذي تشتري منه شرعيًا، فانظر إلى شريط العناوين في متصفحك.
ولا تقم مطلقًا بشراء أي شيء عبر الإنترنت من موقع لا يعرض رمز القفل قرب عنوان URL، لأنه يشير إلى مقياس أمان الموقع.
وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان الموقع يحتوي على طبقة آمنة، وهي البحث عن عنوان URL الذي يبدأ بـ" https://" بدلًا من "http://".
ابحث عن البائع قبل الشراء
إذا كنت تشك بمصداقية أحد المواقع، فقم بإجراء العناية اللازمة، ويمكنك في كل وقت أن تبحث عن البائع على الإنترنت وقراءة المراجعات من الزبائن الآخرين.
ارفض طلب المعلومات الشخصية
لا يوجد سبب يجعل بائع التجزئة الإلكتروني للتسوق عبر الإنترنت بحاجة إلى معرفة تاريخ ميلادك أو اسمك الأوسط أو رقم الضمان الاجتماعي أو أي معلومات شخصية أخرى بخلاف طريقة الدفع والعنوان البريدي.
فلا تتردد في وقف عملية الشراء إذا طلب منك بائع التجزئة تعبئة هذا النوع من البيانات لإكمال معاملتك، وتذكر أنه كلما زاد ما يعرفه عنك المحتالون، أصبح من الأسهل سرقة هويتك.
لا تستخدم بطاقة البنك الخاصة بك
إذا تم اختراق بطاقة البنك الخاصة بك، سيتمكن المحتالون من الوصول مباشرة إلى أموال البنك الخاص بك، لذا من الحكمة استخدام بطاقة الائتمان المخصصة للدفع عبر الإنترنت أو تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول عند التسوق عبر الإنترنت.
كما تقدم بعض البنوك بطاقات ائتمان خاصة تجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر أمانًا.
حافظ على خصوصيتك
إذا كنت تتسوق عبر نقطة واي فاي عامة، فالتزم بالشبكات المعروفة، وابتعد عن تلك المجانية الموجودة في الأماكن العامة.
تثبيت تطبيقات الأمان
إنها فكرة جيدة أن تقوم باستخدام تطبيقات الحماية من البرامج الضارة من شركات موثوقة وتحديثها بانتظام.
والأفضل من ذلك، ادفع مقابل مجموعة أمان كاملة، والتي ستحتوي على برنامج مكافحة فيروسات وستحارب أيضًا البريد العشوائي ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية، وهجمات التصيد الاحتيالي التي تحاول سرقة معلوماتك عن طريق محاكاة رسالة أو موقع يبدو قانوني.
احذرْ من الصفقات الكبيرة
لا تصدق دائمًا العروض الضخمة التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لأنها - على الأرجح - مزيفة.
ويمكن أن تكون الأسعار المنخفضة بشكل غير عادي إشارة حمراء إلى موقع مزيف تم إعداده لانتزاع معلوماتك الشخصية أو سرقة أموالك.
اختر كلمات مرور قوية
كلمة المرور القوية تشبه القفل الآمن الذي يمنع لصوص الإنترنت من الوصول إلى الحسابات التي تخزن فيها معلوماتك الخاصة، لذا استخدم مجموعة معقدة من الأرقام والحروف والرموز الصغيرة والكبيرة، أو فكر في عبارة مرور طويلة يمكنك تذكرها، ومن غير المرجح أن يخمنها الآخرون.
وتجنب المعلومات الشخصية التي يمكن أن يجدها اللص أو يخمنها بسهولة، مثل تاريخ ميلاد طفلك أو اسم كلبك أو فريقك الرياضي المفضل.
ولا تقم مطلقًا بإعادة استخدام كلمات المرور عبر المواقع، فإذا قمت بذلك، فإن اختراق البيانات في إحدى الشركات قد يمنح المجرمين إمكانية الوصول إلى حساباتك الأخرى.
احذرْ الاحتيال عبر البريد الإلكتروني
قد تتلقى رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تعرض عليك صفقات مذهلة، لذلك لا تفتح المرفقات، ولا تنقر على الروابط الموجودة في الرسائل المشبوهة، لأنها قد تصيب جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك بالفيروسات والبرامج الضارة الأخرى.