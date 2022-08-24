هل يبدل التسوق الافتراضي قواعد التجارة في العالم؟

يزداد عدد الأشخاص الذين يتسوقون عبر الواقع الافتراضي يومًا بعد يوم، ويمكن أن يغير ذلك من التجارة والتسوق حول العالم.

وتضمن استبيان من شركة ”برايس ووترهاوس كووبرز“ العالمية للخدمات للمالية، إحصائيات تؤكد انتشارًا كبيرًا للواقع الافتراضي بين المتسوقين.

وأشار الاستبيان إلى أن ثلث البشر استخدموا منصات افتراضية خلال الأشهر الستة الأخيرة.

واستخدمها نصفهم للألعاب، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، ولكن كثيرًا منهم كان يتسوق عبر الواقع الافتراضي.

وبلغت نسبة من اشترى المنتجات 32% من المتسوقين، بعد تفحصها على منصات الواقع الافتراضي التابعة للمتاجر.

وتسمح التقنية بتجربة واقعية من خلال المشي في متجر افتراضي، والتفاعل مع نماذج رقمية للموظفين (أفاتار) وتفحص المنتجات ثلاثية الأبعاد.

وقالت الشركة إنه ”من المفاجئ وصول نسبة من اشتروا بضائع غالية في الواقع الافتراضي، إلى 20% من المتسوقين“.

وكانت النسبة الأكبر منهم من الصين الشعبية والهند، تلتها دول، منها: أستراليا، وإيرلندا، واليابان. ومعظمهم من جيل التسعينيات، وأكثرهم من مواليد الألفية الثالثة المعتادين على استخدام الواقع الافتراضي.

ودخلت شركات كبرى ومشهورة ميدان الواقع الافتراضي، مثل ”هوغو بوس“ الألمانية، التي طرحت خدمة تصميم نموذج افتراضي للمستخدم (أفاتار) لتجربة الملابس.

وصممت خدمة ”الأفاتار“ شركة ”ريآكتيف رياليتي“ النمساوية، التي طورت تقنية ”بيك تو فيت“، لتصميم ”أفاتار“ يطابق قياسات المستخدم وشكله، لمساعدته بتجربة الملابس افتراضيًا.

وتسمح التقنية بتجربة الملابس وتناسقها مع بعضها مع مراعاة تنوع الألوان، لتقديم تجربة شبيهة بالواقع للمتسوقين عبر المنصة.

وقال ستيفان هاوسوايزنر، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي: ”نريد أن نساعد الشركات التجارية على ابتكار طرق جديدة ومشوقة للتسوق من خلال الإنترنت“؛ وفقًا لموقع ”وورلد إيكونوميك فورام“.

ويمكن أن يستخدم المتسوقون أجهزة الرأس للدخول إلى الواقع الافتراضي، أو الواقع المعزز من خلال عرض رقمي للبضائع في العالم الحقيقي.

ويسمح الواقع المعزز بعرض البضائع ذات الأحجام الكبيرة، لمعرفة إمكانية اتساع المنزل لها.

ويسمح تطبيق ”ذا بليس“ من شركة آيكيا السويدية، بعرض صورة رقمية لقطعة الأثاث المطلوبة مثل الكرسي أو الطاولة في المنزل حيث يرغب المتسوق.

ومع مرور الوقت سينتشر استخدام الواقع الافتراضي أكثر في التسوق، وأشار الاستبيان إلى أن 35% من الذين تسوقوا خلاله، يتوقعون أن يمضوا مزيدًا من الوقت على المنصة خلال الأشهر الستة المقبلة.