استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة إلكترونيات الهيدروجيل الطبية

وكان الهدف الأساسي للدراسة الأخيرة التي أجراها الباحث يوي هوي وزملاؤه، هو ابتكار استراتيجية فعالة لتصنيع إلكترونيات تعتمد على الهيدروجيل معقدة بشكل متزايد ومفيدة من الناحية الطبية الحيوية.

ويعتمد نهجهم المقترح على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتحديداً باستخدام مصفوفة داعمة تعتمد على الهيدروجيل وحبر فضي هيدروجيلي قابل للتمدد.