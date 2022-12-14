الحصاد التقني.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تغير ملامح القطاع الطبي في 2022

لقى استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجالات الطبية تطورا ملحوظا حول العالم، في العام 2022، إذ أدخلها باحثون في تصنيع أطراف اصطناعية تمنح مبتوري الأطراف حركة طبيعية وسلسة.

ودخلت التقنية أيضا مجال طباعة أطقم الأسنان وقوالبها، والعظام، والأعضاء الاصطناعية، والأجهزة الجراحية، وأجهزة السمع، وقوالب الكسور، ونماذج أعضاء المرضى التي تتيح للأطباء محاكاة الجراحة قبل تنفيذها فعليا على المرضى، بما يوفر الموارد والوقت والجهد.

ومن فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال طب الأسنان أنها تمكن المريض من الاستغناء عن الطريقة التقليدية لأخذ المقاسات وهي خطوة كانت غير محببة للمريض، والاستعاضة عنها بماسحة فموية صغيرة لا تسبب أي أذى أو إزعاج.

إلى جانب تقليل وقت تصنيع القوالب السنية من خلال الماسحة الفموية والطابعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الدقة الناتجة عن استعمال الماسحة الفموية لعمل القياسات، والتي تقلل من أخطاء القياسات التقليدية أثناء عمل التركيبات.